Potężne koszty wet prezydenta Nawrockiego? „Nie dajmy sobie wmówić”

RMF24

Szeroko komentowane są dziś wyliczenia resortu finansów dla „Rzeczpospolitej”, zgodnie z którymi tylko sześć wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 mld zł mniejszych wpływów do budżetu. Do sprawy odniósł się jeden z najbliższych współpracowników prezydenta - szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.

We wtorkowej „Rzeczpospolitej” przedstawiono wyliczenia Ministerstwa Finansów, dotyczące skutków wet prezydenta Karola Nawrockiego dla budżetu państwa. Jak wskazano w zestawieniu, sześć ustaw zawetowanych przez Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego kadencji ma wartość 8,04 mld zł. Podkreślono, że to skutek finansowy dla tegorocznego budżetu.

Najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 r. Wyliczenia resortu finansów wskazują na koszt budżetowy w wysokości 3,8 mld zł. Na drugiej pozycji uplasowała się ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol.

Do wyliczeń resortu finansów i publikacji „Rzeczpospolitej” odniósł się w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker - szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomniał, że zatrzymanie podwyżek podatków było jednym z punktów wyborczego programu następcy Andrzeja Dudy.

Szefernaker napisał, że bez prezydenckich wet wzrosłyby ceny paliw, a także polskich soków i napojów. Jego zdaniem także firmy rodzinne zapłaciłyby więcej i dostały kolejne obowiązki.

„Rząd Donalda Tuska chciał podnieść nawet podatek od wygranych. Nie dajmy sobie wmówić, że powstrzymanie podwyżek podatków to koszt. To pieniądze, które zostają u Polaków” – podsumował Szefernaker.