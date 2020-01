Policja zatrzymała jedną osobę w związku z wczorajszym pościgiem ulicami Świętochłowic i Bytomia w Śląskiem. Kierowca audi uciekał przed policją. Mimo że funkcjonariusze oddali strzały w kierunku auta, kierowca zbiegł.

Zatrzymany to prawdopodobnie właściciel audi. W nocy policja zatrzymała go w jego mieszkaniu. Mężczyzna był pijany. Trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Na razie nie wiadomo, czy to on prowadził samochód. Dopiero kiedy wytrzeźwieje zostanie przesłuchany.



Pościg rozpoczął się wczoraj w Świętochłowicach, kiedy kierowca nie zatrzymał się do kontroli. W Bytomiu próbował staranować radiowóz. Policjanci strzelili w kierunku auta, mężczyzna ostatecznie porzucił samochód i prawdopodobnie z jeszcze jedną osobą uciekł pieszo.

policjantom, którzy prowadzili pościg nic się nie stało.