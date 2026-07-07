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Serwisowanie pocisków do systemów Patriot. Polska podpisała porozumienie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (12:51)

„Podpisaliśmy porozumienie z USA, Niemcami, Holandią oraz Szwecją w sprawie utworzenia w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot” – przekazał szef ministerstwa obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem ministra to „znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków”.

Serwisowanie pocisków do systemów Patriot. Polska podpisała porozumienie
Porozumienie podpisano w Ankarze (Źródło: X/KosiniakKamysz) /materiały udostępnione
  • Polska podpisała porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu w Europie centrum serwisowania pocisków PAC-3 do systemów Patriot.
  • Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że celem Polski jest nie tylko zakup nowoczesnego uzbrojenia, ale także jego produkcja i serwisowanie w Europie z udziałem Polski.
  • Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji pocisków PAC-3 poza granicami kraju.
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„Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą. Naszym celem jest nie tylko kupować nowoczesne uzbrojenie, ale również produkować i serwisować je w Europie - z udziałem Polski” – napisał na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej, w poniedziałek, sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział na konferencji prasowej poprzedzającej szczyt NATO w Ankarze, że kraje Sojuszu ogłoszą we wtorek na forum, wraz z firmami zbrojeniowymi, nowe kontrakty opiewające na dziesiątki miliardów dolarów.

Produkcja pocisków poza USA?

Na marginesie szczytu NATO w Ankarze Michael Duffey z Departamentu Wojny USA powiedział, że Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji zaawansowanych pocisków PAC-3 Patriot firmy Lockheed Martin poza granicami kraju.

Zdecydowanie pozostawiamy otwartą możliwość produkcji poza granicami USA – powiedział cytowany przez Reuters na spotkaniu przemysłu zbrojeniowego, odpowiadając na pytanie, czy wyobraża sobie produkcję pocisków PAC-3 poza Stanami Zjednoczonymi.

W maju o Polsce w kontekście PAC-3 – produkcji tych pocisków - wypowiedział się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas wizyty w Kanadzie przekazał on, że „otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAC-3 do Patriotów czy pocisków rakietowych do HIMARS-ów”. Dodał, że Polska jest „jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków”.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Władysław Kosiniak-Kamysz system Patriot

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