Serwisowanie pocisków do systemów Patriot. Polska podpisała porozumienie

„Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą. Naszym celem jest nie tylko kupować nowoczesne uzbrojenie, ale również produkować i serwisować je w Europie - z udziałem Polski” – napisał na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wcześniej, w poniedziałek, sekretarz generalny NATO Mark Rutte powiedział na konferencji prasowej poprzedzającej szczyt NATO w Ankarze, że kraje Sojuszu ogłoszą we wtorek na forum, wraz z firmami zbrojeniowymi, nowe kontrakty opiewające na dziesiątki miliardów dolarów.
Produkcja pocisków poza USA?
Na marginesie szczytu NATO w Ankarze Michael Duffey z Departamentu Wojny USA powiedział, że Stany Zjednoczone nie wykluczają produkcji zaawansowanych pocisków PAC-3 Patriot firmy Lockheed Martin poza granicami kraju.
Zdecydowanie pozostawiamy otwartą możliwość produkcji poza granicami USA – powiedział cytowany przez Reuters na spotkaniu przemysłu zbrojeniowego, odpowiadając na pytanie, czy wyobraża sobie produkcję pocisków PAC-3 poza Stanami Zjednoczonymi.
W maju o Polsce w kontekście PAC-3 – produkcji tych pocisków - wypowiedział się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas wizyty w Kanadzie przekazał on, że „otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAC-3 do Patriotów czy pocisków rakietowych do HIMARS-ów”. Dodał, że Polska jest „jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków”.