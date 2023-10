Nawet 2000 Polaków czeka w Izraelu na ewakuację do kraju. Rano w Warszawie wylądowały trzy maszyny wysłane przez rząd, przywiozły 256 Polaków. Kolejne są w drodze do Tel Awiwu. Problem z dotarciem mogą mieć pielgrzymi, którzy utknęli w Betlejem.

Polacy ewakuowani z Izraela na wojskowym lotnisku Warszawa-Okęcie / Marcin Obara / PAP

Ok. 17:00 w Warszawie wylądują kolejni ewakuowani z Izraela

Kolejna grupa ponad 100 osób będzie ewakuowana po 14:00 z Izraela do Polski - to najnowsze informacje dziennikarza RMF FM Michała Dobrołowicza. W drodze po nich do Tel Awiwu jest samolot typu Boeing. W Warszawie maszyna oczekiwana jest ok. 17:00.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponuje listą 2000 obywateli polskich, którzy chcą zostać ewakuowani do kraju.

Do tej pory z Izraela udało się wywieźć 256 Polaków, wśród nich są uczestnicy pielgrzymki.

Wyjechaliśmy i okazało się, że już wszystkie drogi do Betlejem są zablokowane. Naszemu księdzu-przewodnikowi udało się jakoś przekonać patrol... Mierzyli do niego bronią - mówiła drżącym głosem jedna z kobiet, uczestniczących w pielgrzymce do Ziemi Świętej.

Anna Szczypińska, która z Jerozolimy koordynuje grupy polskich turystów, mówi o trzech grupach w Nazarecie, to w sumie 160 osób. Natomiast w Betlejem są kolejne 20-30 osób.

Nie ma instrukcji, kiedy i jak Polacy mają dostać się na lotnisko - powiedziała Szczypińska.

2000 Polaków czeka na ewakuację z Izraela

Nikt nie zostanie bez pomocy - zapewnia tymczasem wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

"Nasza ambasada i służby konsularne pracują na miejscu bez przerwy od kilkudziesięciu godzin. Udzielają informacji i pomocy na lotnisku oraz w ambasadzie, koordynują zgody na przeloty, tworzą listy pasażerów i koordynują ich odprawę. Fakt, że nie wszyscy otrzymali od razu informację zwrotną wynika z bardzo dużego obłożenia - prosimy o zrozumienie. Nikt nie zostanie pozostawiony bez pomocy - ale jej udzielenie wszystkim w tym samym momencie jest bardzo trudne" - napisał na platformie X (dawny Twitter - red.).