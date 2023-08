23 lecznice mogą wystawiać e-recepty na leki psychotropowe i środki odurzające "po staremu", czyli bez obowiązku sprawdzania historii leczenia pacjenta - dowiedział się reporter RMF FM. Od sierpnia weszły w życie nowe przepisy, które zaostrzyły zasady wystawiania takich recept. Resort zdrowia tymczasowo dla wybranych placówek złagodził w tym tygodniu obostrzenia. To reakcja na wiele sygnałów od lekarzy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Według lekarzy, problemów z systemem do wystawiania e-recept jest coraz mniej, ale wciąż się zdarzają. W takich sytuacjach interweniują informatycy.

Profesor Tomasz Dzierżanowski, który jest szefem grupy hospicjów opisuje, że dyrektorzy placówek proszą o okres karencji, bo są bezradni, gdy system informatyczny nie działa:

W jednostkach, którymi zarządzam już od kilku lat nie ma recept papierowych i gdybyśmy chcieli je nawet wystawić, nie mielibyśmy na czym - mówi Dzierżanowski.

W placówkach, które teraz nie muszą stosować się do nowych przepisów, do końca sierpnia specjaliści z Centrum E-zdrowia mają zaktualizować systemy informatyczne - tak, by recepty były wystawiane sprawniej.

2 sierpnia weszły w życie przepisy, które w trosce o bezpieczeństwo pacjenta, ograniczają zdalne wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe. Wypisaniu takich leków musi towarzyszyć badanie i ocena wpływu leku na pacjenta.

Zasada ta nie dotyczy przepisywania recept w ramach kontynuacji leczenia, jeśli nie upłynęły trzy miesiące od ostatniej wizyty u lekarza i badania pacjenta. Informacja, o tym, że wskazany okres nie został przekroczony, będzie zamieszczana w dokumentacji medycznej pacjenta.

Przed wystawieniem każdej kolejnej recepty na środki odurzające i leki psychotropowe lekarz musi sprawdzić ilość i rodzaj przepisanych ostatnio pacjentowi leków: za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) albo systemu gabinetowego lub wywiadu z pacjentem - jeśli pacjent dotychczas nie logował się do IKP.

Fakt takiej weryfikacji lekarz będzie musiał odnotować w dokumentacji medycznej pacjenta wraz z informacją o bieżących wskazaniach. Kontrolę sporządzania dokumentacji medycznej po konsultacji z pacjentem przy wypisywaniu środków odurzających i leków psychotropowych będzie prowadził na bieżąco Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nowe zasady wystawianie recept na środki odurzające i psychotropowe nie dotyczą lekarzy placówek podstawowej opieki zdrowotnej, do której zapisany jest pacjent. Lekarze ci sprawują bowiem stałą i długofalową opiekę nad pacjentem i znają ich historię leczenia.