Ukraina nie zwalnia tempa. Seria ataków na rosyjskie rafinerie i statki floty cieni

RMF24

Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) oraz Siły Operacji Specjalnych (SSO) przeprowadziły serię ataków na rosyjskie statki i kluczowe instalacje paliwowe. Jak poinformował major Robert „Madiar” Browdi, dowódca SBS, ukraińskie drony zaatakowały 11 rosyjskich statków na Morzu Azowskim, w tym jednostki należące do tzw. floty cieni. Z kolei siły SSO zaatakowały jeden z największych rosyjskich kompleksów rafineryjno-petrochemicznych.

Major Robert „Madiar” Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych ukraińskiej armii, powiedział, że w ostatnich dziewięciu dniach drony SBS przeprowadziły skuteczne ataki na 116 rosyjskich statków operujących na Morzu Azowskim. Najnowsza operacja objęła 11 jednostek, w tym pięć tankowców należących do floty cieni, pięć drobnicowców oraz jeden holownik.

Czym jest flota cieni?

Flota cieni to termin określający sieć głównie starych tankowców wykorzystywanych przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Według szacunków obecnie liczy ona co najmniej 600 jednostek, choć niektóre źródła mówią nawet o 1600 statkach na całym świecie.

Są to głównie tankowce małej i średniej wielkości, które operują poza oficjalnymi szlakami i często z wyłączonymi transponderami, by uniknąć wykrycia.

Rosyjski atak na statek cywilny pod Odessą

W odpowiedzi na działania ukraińskich dronów siły rosyjskie przeprowadziły atak na statek cywilny w pobliżu ukraińskiego portu w Odessie nad Morzem Czarnym. Jak przekazał rzecznik ukraińskiej marynarki wojennej Dmytro Płetenczuk, nie odnotowano ofiar.

Uderzenie w kluczowy zakład

Minionej nocy Ukraina uderzyła także w rosyjskie rafinerie. Zaatakowany został kompleks Gazprom Nieftiechim Saławat w mieście Saławat w Baszkirii, oddalony aż o 1500 km od granicy z Ukrainą. Operacja została przeprowadzona przez oddziały Deep Strike Sił Operacji Specjalnych we współpracy z działającym na terytorium Rosji ruchem oporu Czarna Iskra.

Według komunikatu SSO drony precyzyjnie uderzyły w krytyczną instalację pierwotnej destylacji ropy naftowej ABT-6 oraz inne kluczowe moce produkcyjne zakładu. Roczna zdolność przerobowa tej fabryki to aż 10 milionów ton ropy naftowej. Kompleks produkuje benzynę, olej napędowy, paliwo lotnicze i smary – produkty niezbędne dla rosyjskiej gospodarki i wojska.

Na cel Ukraińcy wzięli także rafinerię Afipską w Kraju Krasnodarskim. W wyniku ataku w okolicy zakładu wybuchł pożar. Skala zniszczeń i ich konsekwencje są obecnie ustalane przez rosyjskie służby.