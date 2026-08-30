Polskie miedze – ginący skarb krajobrazu i kultury

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Wąskie, ciągnące się pasami pola, oddzielone miedzami i polnymi drogami, to widok dobrze znany mieszkańcom wielu regionów Polski. Ten charakterystyczny krajobraz, szczególnie widoczny we wschodniej i środkowej części kraju, nie tylko cieszy oko, ale jest też ostoją bioróżnorodności i żywym świadectwem dawnych tradycji. Niestety, jak alarmują naukowcy, krajobraz pól wstęgowych znika w szybkim tempie. Czy uda się go uratować?

Krajobraz, który przetrwał wieki

Profesor Andrzej Wuczyński z Instytutu Ochrony Przyrody PAN podkreśla, że mozaika wąskich pól i śródpolnych pasm powstawała przez pokolenia.

To efekt dzielenia ziemi między spadkobierców i tradycyjnych sposobów gospodarowania. Przetrwał nawet okres powojennej kolektywizacji, wyróżniając Polskę na tle innych krajów regionu – mówi naukowiec.

Liniowe elementy krajobrazu, takie jak miedze, rowy, polne drogi czy szpalery drzew, choć zajmują niewielką powierzchnię, mają ogromne znaczenie dla przyrody. To właśnie one są często ostatnim schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym tych objętych ochroną. Badania zespołu prof. Wuczyńskiego na Dolnym Śląsku pokazały, że pasma śródpolne są prawdziwymi wyspami bioróżnorodności – miejscem rozrodu, żerowania i schronienia dla ptaków, owadów, nietoperzy i wielu innych organizmów.

Miedze – granice nie tylko ziemi, ale i kultury

Miedze od wieków wyznaczały granice własności, ale ich rola nie kończyła się na funkcji praktycznej.

Przez stulecia traktowano je jako miejsca o szczególnej duchowości, związane z licznymi wierzeniami, obrzędami i zakazami – przypomina prof. Wuczyński. W tradycji ludowej miedze były miejscem magicznym, nienaruszalnym, a nawet świętym. To tutaj stawiano kapliczki i krzyże, a teren wokół nich otaczano szacunkiem.

Znaczenie miedz w polskiej kulturze podkreślał Melchior Wańkowicz, który wymieniał je wśród najważniejszych symboli polskości, obok Matki Boskiej, Mickiewicza, Moniuszki i Matejki.

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Ginący krajobraz – dlaczego?

Niestety, krajobraz pól wstęgowych szybko odchodzi w zapomnienie. Główną przyczyną są zmiany w rolnictwie – gospodarowanie na niewielkich działkach staje się nieopłacalne, a nowoczesne maszyny wymagają dużych, jednolitych powierzchni. W efekcie grunty są scalane, a mozaikę pól zastępują rozległe monokultury. Razem z nimi znikają miedze, szpalery drzew i inne elementy kluczowe dla bioróżnorodności.

To zjawisko nie dotyczy tylko Polski – podobne procesy zachodziły w ostatnich dekadach m.in. we Francji, Finlandii czy Wielkiej Brytanii.

Jak chronić pola wstęgowe?

Profesor Wuczyński przekonuje, że ochrona tego krajobrazu jest możliwa, ale wymaga nowego podejścia. Proponuje sięgnięcie po koncepcję „świętych miejsc przyrodniczych” – obszarów chronionych nie tylko ze względu na przyrodę, ale także ich znaczenie kulturowe i duchowe dla lokalnych społeczności. Takie rozwiązania stosowane są już na świecie, a ich skuteczność potwierdzają programy FAO czy tzw. OECMs – alternatywne formy ochrony obszarowej.

W Polsce szansą mogą być parki krajobrazowe, które mogłyby obejmować większe niż dotąd obszary tradycyjnego krajobrazu rolniczego. Kluczowa jest jednak zmiana świadomości – dostrzeżenie, że wąskie pasy pól i miedze to nie tylko relikt przeszłości, ale cenny element dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Polskie „żywopłoty” – czas na docenienie własnego dziedzictwa

W Europie krajobrazy wyznaczane przez sieci liniowych elementów, jak angielskie czy francuskie żywopłoty, często objęte są ochroną i mają własne nazwy. Tymczasem polskie pola wstęgowe wciąż czekają na uznanie i odpowiednią ochronę.

Najważniejsza zmiana musi nastąpić w naszej świadomości. Musimy dostrzec wartość otaczającego nas krajobrazu i zrozumieć, że miedze to coś więcej niż nieefektywny relikt dawnego rolnictwa – podsumowuje prof. Wuczyński.

