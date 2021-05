Będzie zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, ma to być element Polskiego Ładu, który w sobotę ma ogłosić premier Mateusz Morawiecki.

Kolejka po usługi medyczne / Wojciech Pacewicz / PAP

Zmiana ma być wprowadzana stopniowo. Najpierw zniesienie limitów dla dzieci i młodzieży, a potem dla osób dorosłych.

Uwolnienie limitów ma nastąpić do końca w przyszłego roku. W teorii to oznacza, że łatwiej będzie można dostać się do lekarza specjalisty. To ma skrócić kolejki i sprawić, że nie będziemy latami czekać na kluczowe często zabiegi.



Jutro o 10 premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić jak ta teoria ma zostać przełożona na praktykę.

Już wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłaszał, że rząd przygotował plan reform ochrony zdrowia. Obejmować ma on: Krajową Sieć Onkologiczną, Krajową Sieć Kardiologiczną, zniesienie limitów w dostępie do lekarzy specjalistów, opiekę i rehabilitację pocovidową i program profilaktyki dla osób 40 plus.

Razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim przedstawiliśmy przekucie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej na takie rozwiązanie systemowe, które w skali całego kraju ma zaproponować model opieki onkologicznej - wskazał Niedzielski.

Dodał, że drugim projektem jest Krajowa Sieć Kardiologiczna, która - jak zapowiedział minister - "w najbliższym tygodniu na zasadzie pilotażu będzie wprowadzona, jako rozporządzenie, zaczynając od województwa mazowieckiego".

Trzecim elementem jest rehabilitacja pocovidowa, ale mamy jeszcze dwie rzeczy, które również chciałem zapowiedzieć, które w perspektywie tygodnia po majówce będą oficjalnie ogłoszone. To będzie profilaktyka dla osób w wieku powyżej 40. roku życia i zniesienie limitów świadczenia usług medycznych, tych specjalistycznych - poinformował Niedzielski.

Reforma ochrony zdrowia w Polskim Ładzie będzie najprawdopodobniej powiązana ze zmianami w podatkach. Zgodnie z przeciekami rząd zamierza doprowadzić do zmian w składce zdrowotnej. Wśród możliwych pomysłów pojawił się pomysł jej podwyższenia powiązany z kwotą wolną od podatku lub jej wzrost dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.