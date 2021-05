4 maja ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 w zakładach pracy. Warunkiem zgłoszenia jest zgromadzenie 300 osób – pracowników bądź pracowników i ich rodzin, chcących się zaszczepić. Na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostępny jest formularz zgłoszeniowy.

Ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw Covid-19 w zakładach pracy / Wojtek Jargiło / PAP

Zakład pracy może zgłosić, pracowników, członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych, osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), studentów, którzy ukończyli 18 r.ż. (zgłasza szkoła wyższa), członków rodzin tych osób.

TU ZNAJDZIESZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szczepienia pracowników możliwe będą tylko w tych miejscach, gdzie pracodawcy uda się zebrać minimum 300 chętnych do przyjęcia preparatu. Pracodawca, który zbierze wystarczającą liczbę chętnych, będzie odpowiadał również za nawiązanie współpracy z punktem szczepień.



Jak mówił tydzień temu szef KPRM Michał Dworczyk, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zaznaczył jednocześnie, że w związku z ograniczeniami dostaw szczepionek w najbliższym czasie, nie ma obecnie możliwości precyzyjnego określenia, kiedy ruszą szczepienia w zakładach.



"Jesteśmy przekonani, że one rozpoczną się jeszcze w maju" - zaznaczył wtedy.

