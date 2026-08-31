Polska marnuje swój potencjał. Zachodnie media o sytuacji w kraju

RMF24

Choć Polska notuje imponujące wyniki gospodarcze i cieszy się uznaniem w Unii Europejskiej, rok przed wyborami parlamentarnymi kraj pogrążony jest w politycznym chaosie. Spory w koalicji rządowej, konflikty między premierem a prezydentem oraz narastające rozczarowanie społeczne sprawiają, że kraj nie wykorzystuje swojego potencjału – alarmuje szwajcarski dziennik „Neue Zuercher Zeitung”.

Polska od kilku lat utrzymuje się w czołówce europejskich gospodarek. Wzrost PKB, niskie bezrobocie i rosnące inwestycje sprawiają, że kraj jest stawiany za wzór w regionie. Jednak, jak zauważa „Neue Zuercher Zeitung”, sukcesy ekonomiczne nie przekładają się na zadowolenie obywateli. „Polacy są za to rozczarowani polityką” – podkreśla dziennik, wskazując na niespełnione obietnice i brak oczekiwanego „nowego początku”.

Rząd Donalda Tuska może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami na arenie międzynarodowej. Odbudowa relacji z Unią Europejską oraz zmiany w mediach publicznych, które wcześniej były podporządkowane PiS, to jedne z najważniejszych sukcesów obecnej władzy.

Mimo ambitnych planów, rząd Tuska napotyka na poważne przeszkody. Przywrócenie praworządności „utknęło w miejscu” z powodu oporu ze strony prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego, które są blisko związane z poprzednią ekipą rządzącą. Reformy społeczne i gospodarcze również „się przeciągają”, co potęguje frustrację społeczeństwa.

Tusk traci poparcie młodych, PiS szykuje powrót

Sondaże pokazują, że gdyby wybory odbyły się dziś, partia Donalda Tuska zdobyłaby około 30 proc. głosów, co uczyniłoby ją najsilniejszym ugrupowaniem w Sejmie. Jednak brak potencjalnych partnerów koalicyjnych uniemożliwiłby stworzenie stabilnego rządu. „PiS mogłoby zapewnić sobie większość w Sejmie z pomocą znacznie bardziej prawicowych partii” – ostrzega „NZZ”. Co więcej, Tusk nie może liczyć na poparcie młodych wyborców oraz osób dotąd nieuczestniczących w głosowaniach.

Na prawicy pojawiają się nowe inicjatywy, które mogą zmienić układ sił. Emancypacja byłego premiera Mateusza Morawieckiego od Jarosława Kaczyńskiego i powstanie ugrupowania Rozwój Plus to, zdaniem szwajcarskiego dziennika, „dobra wiadomość” dla polskiej polityki. Może to pomóc w przezwyciężeniu „twardej polaryzacji” między Tuskiem a Kaczyńskim, która od lat dzieli społeczeństwo.

Konflikt na szczycie: Premier kontra prezydent

Jednym z głównych źródeł politycznego paraliżu jest konflikt między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. Prezydent, według „NZZ”, „próbuje odgrywać rolę nowego lidera” na prawej stronie sceny politycznej, wykorzystując słabnącą pozycję Jarosława Kaczyńskiego. To starcie blokuje kluczowe reformy i pogłębia podziały w społeczeństwie.

Szwajcarski dziennik nie pozostawia złudzeń co do skutków obecnego impasu. „Pat w polityce wewnętrznej osłabia Polskę. Kłótnie i blokady uniemożliwiają przeprowadzenie ważnych politycznych reform oraz stawienie czoła społecznym, w tym demograficznym, wyzwaniom. Ideologizacja i radykalizacja polityki hamują optymalne wykorzystanie przez Polskę jej potencjału w Europie” – czytamy w komentarzu.

Polska jako „regionalny motor gospodarczy i konsekwentnie zbrojący się ‘kraj frontowy’ o jasno wyznaczonym transatlantyckim kierunku”, ma wszelkie atuty, by stać się wzorem dla „nowej Europy”. Jednak polityczny chaos i brak porozumienia na szczytach władzy mogą sprawić, że ta szansa zostanie zaprzepaszczona.