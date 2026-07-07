Koszmar polskich turystów wracających z Chorwacji. W środku nocy wyrzucono ich z pociągu

Grupa ok. 30 polskich turystów o 3 w nocy musiała opuścić pociąg Intercity. Udało im się wsiąść do składu kolei austriackich relacji Graz-Kraków. Jak powiedział dziennikarzowi RMF FM Maciejowi Sołtysowi pan Marcin, nikt o niczym nie informował pasażerów.
My otrzymaliśmy informację od kontrolera w Austrii, że jakiś pociąg będziemy mieli za dwie godziny do Krakowa. Ze strony polskiej nie dostaliśmy żadnych informacji, dlaczego zostaliśmy wyrzuceni. Tyle razy było dzwonione na infolinię. Odpowiedź była jedna: proszę czekać, ustalamy – mówi pan Marcin.
Po przyjeździe do Krakowa turyści muszą jeszcze dojechać do swoich stacji docelowych, czyli do Warszawy oraz Iławy.
O zamieszanie w sprawie turystów z pociągu Intercity pytaliśmy przewoźnika. Czekamy na odpowiedź.
Wakacyjne połączenie do Rijeki
PKP Intercity znów w te wakacje uruchomiła połączenie z Warszawy do chorwackiej Rijeki. Zgodnie z rozkładem podróż powinna trwać około 18 godzin. Pociąg ruszył w pierwszy dzień wakacji, 26 czerwca. Kursuje sześć razy w tygodniu, a nie – jak dotychczas – cztery.
Nowością jest także wydłużenie trasy – część wagonów pojedzie do słoweńskiego Kopru, a przewoźnik pracuje nad wspólnym biletem autobusowym do włoskiego Triestu. W ubiegłym roku z połączenia do Rijeki skorzystało 9,3 tysiąca osób.