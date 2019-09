W Parlamencie Europejskim współpraca ponad podziałami między polskimi europosłami. Polacy wyszli z inicjatywą, by ustanowić dzień 25 maja, który jest dniem śmierci Rotmistrza Pileckiego – Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walczących z Totalitaryzmem.

Zdjęcie ilustracyjne / Patrick Seeger / PAP/EPA

Szanse na przyjęcie tej rezolucji - według ustaleń Katarzyny Szymańskiej-Borginion - są bardzo duże. Między innymi dlatego, że doszło do współpracy ponad podziałami europosłów PiS i Platformy Obywatelskiej, a to raczej często się nie zdarza. Jak ustaliła korespondentka RMF FM inicjatorami byli eurodeputowani PiS, zwłaszcza Anna Fotyga, jednak bez poparcia europosłów Platformy zwłaszcza Radosława Sikorskiego i całej frakcji chadeckiej, zapis ten trafiłby do kosza. O trudnych negocjacjach wspomniała nawet podczas debaty nt. rezolucji Fotyga:

Dzisiaj po dwóch godzinach niełatwych negocjacji byliśmy w stanie - ponad podziałami politycznymi - uzgodnić wspólny projekt rezolucji. To jest światełko nadziei - stwierdziła.

Jeżeli jutro zapis ten poprze większość eurodeputowanych , to będzie to już druga tego typu inicjatywa polskich eurodeputowanych. W 2009 dzięki staraniom Polaków ustanowiono dzień 23 sierpnia Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.