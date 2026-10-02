Czarzasty: Zwracam się do kobiet, które głosują na Konfederację

RMF24

„Zwracam się do kobiet, które głosują lub chcą głosować na Konfederację: przemyślcie takie słowa i wiedzcie, co wasz lider i przywódca o was myśli” - powiedział dziś Włodzimierz Czarzasty, nawiązując do nagrania Sławomira Mentzena, w którym drwił z kobiet w policji. „Niezauważanie przez ortodoksyjną prawicę roli kobiet oraz widzenie kobiet przez rolę przedmiotową wobec mężczyzny jest po prostu skandalem” - dodał Czarzasty.

Sławomir Mentzen, prezes partii Nowa Nadzieja oraz współprzewodniczący Konfederacji, skomentował przyjęcie 150 nowych mundurowych do dolnośląskiej policji. Wśród nich znalazło się 65 kobiet. Polityk Konfederacji zamieścił na platformie X nagranie, w którym widoczne są wizerunki policjantek i w którym drwiąco skomentował: „Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie”. Te słowa skomentował dziś na konferencji w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Wypowiedź skandaliczna. We wszystkich kategoriach. Niezauważanie przez ortodoksyjną prawicę roli kobiet, widzenie kobiet przez rolę przedmiotową wobec mężczyzny jest po prostu skandalem - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Tak nawiasem, takie wypowiedzi przypominają to, od czego pan Sławomir Mentzen chciał uciec: od „piątki Mentzena”, gdzie już o swoich poglądach powiedział - w sprawie kobiet, Unii Europejskiej, społeczności LGBT, Żydów - dodał.

Konfederacja ma te same poglądy, które miała, a prawda wychodzi na wierzch czasami przypadkowo. Przy tej okazji zwracam się do kobiet, które głosują lub chcą głosować na Konfederację: przemyślcie takie słowa i wiedzcie, co wasz lider i przywódca o was myśli - powiedział marszałek, apelując do kobiet.

Włodzimierz Czarzasty nawiązał do „piątki Mentzena”, czyli tego, co Sławomir Mentzen powiedział w kwietniu 2019 roku, podczas kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego: „Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej”. Mentzen konkretnie o kobietach wypowiedział się w ubiegłym roku, w rozmowie w Kanale Zero. Pytany o możliwość przerwania ciąży będącej skutkiem gwałtu, powiedział: „Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością”.