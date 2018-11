Policjanci z warszawskich Bielan opublikowali portret pamięciowy mężczyzny podejrzanego o kradzież biżuterii. Proszą o kontakt wszystkich, którzy go rozpoznają.

Portret pamięciowy poszukiwanego mężczyzny / policja.waw.pl /



Do kradzieży doszło 16 września w tramwaju linii 33 na przystanku Piaski 03 przy ul. Broniewskiego w Warszawie. Mężczyzna zerwał łańcuszek z szyi pasażerki i uciekł.

Jak podaje policja, poszukiwany ma ok. 35 lat. Jest szczupły i wysportowany, ma ok. 175 cm wzrostu. Ma ok. 2-centymetrową bliznę z tyłu głowy. W dniu zdarzenia ubrany był w ciemny dres.

Na wszelkie informacje policjanci czekają w komendzie przy ul. Żeromskiego 7 w Warszawie. Można także zgłosić się do najbliższej jednostki Policji lub przekazać informacje na nr tel. 22 603 10 11, 22 603 71 55, 22 603 71 56. 114 lub na numer alarmowy 112.

Informacje można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oficer.prasowy.krp5@ksp.policja.gov.pl

(mn)