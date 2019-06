Policja w Tychach szuka mężczyzny, który próbował wciągnąć do samochodu i uprowadzić 13-latkę. Na szczęście udało się jej uciec. Do ataku na nastolatkę doszło w maju. Dziś policja opublikowała portret pamięciowy napastnika.

Portret pamięciowy napastnika / Policja w Tychach / Policja

Do ataku doszło 4 maja około godz. 20.30 na przystanku autobusowym przy ul. Oświęcimskiej w rejonie osiedla Homera w Tychach. Kierowca ciemnego samochodu próbował tam wciągnąć do auta 13-latkę. Na szczęście dziewczynie udało się uciec. Kierowca miał odjechać w stronę Bierunia. Samochód to Seat Leon w ciemnym kolorze. Dodatkowo auto miało też przyciemnione tylne szyby.

Na podstawie opisu 13-latki powstał portret pamięciowy napastnika. Policja publikuje tez jego rysopis:

Wiek z wyglądu około 28-33 lat, wzrost ok. 185cm, sylwetka szczupła, twarz owalna, brwi brunatne krzaczaste, szerokie, oczy prawdopodobnie piwne, duże, średnie rozstawienie, średnie osadzenie, nos średniej długości i średniej szerokości, grzbiet nosa prawdopodobnie prosty, usta średniej długości i średniej grubości, broda średnia owalna, posiadał cechy charakterystyczne w postaci piegów w okolicy czołowej i policzkowej twarzy, znamię barwnikowe koloru ciemnobrązowego okolicy prawej dolnej powieki oczu, ubrany w bluzę z kapturem koloru ciemnoszarego, spodnie dresowe koloru szarego.

W tej sprawie policja prosi o kontakt osobisty, listowny lub telefoniczny z Komendą Miejską Policji w Tychach Al. Bielska 46. Informację proszę przekazywać na adres e-mail: kryminalny@tychy.ka.policja.gov.pl lub nr tel. 32 325 62 80, 997.