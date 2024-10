Sześć osób zostało zatrzymanych w związku z brutalnym napadem na 28-latka w Gorzowie Wielkopolskim. Mężczyzna został pobity, siłą wciągnięty do samochodu, a następnie okradziony. Prokuratura na razie nie informuje o tle zajścia.

28-latek został zaatakowany w niedzielę, 20 października w Karninie pod Gorzowem Wielkopolskim. Podejrzani napadli mężczyznę, ciągnęli po ziemi i siłą wciągnęli do auta, po czym wywieźli w inne miejsce. Tam brutalnie pobili poszkodowanego, kopali i uderzali pałką, a następnie zabrali mu pieniądze i telefon i porzucili.

O pomoc mężczyzna poprosił przypadkową osobę w okolicy ul. Poznańskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Stamtąd zabrało go pogotowie, 28-latak miał m.in. złamaną rękę.

W związku z charakterem zdarzenia, do działań ruszyły dodatkowe służby kryminalne, ściągnięte w trybie alarmowym. Dzięki policyjnym wywiadowcom, krótko po zdarzeniu zatrzymano pierwszego z podejrzanych, a potem następnych - poinformował kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Wśród zatrzymanych są dwie kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 38 do 44 lat. Pięć osób ma odpowiedzieć za rozbój i zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im do 20 lat więzienia. Jedna z kobiet usłyszała zarzuty zmuszania do określonego zachowania i została objęta policyjnym dozorem.

Jeden z zatrzymanych - 41-letni mężczyzna będzie dodatkowo odpowiadał w warunkach recydywy. Już wcześniej odsiadywał karę kilkunastu lat więzienia za zabójstwo.