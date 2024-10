Jesse Eisenberg doceniony przez radnych Krasnegostawu. Rada Miasta Krasnystaw jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa amerykańskiemu aktorowi, który ma polskie korzenie. 8 listopada do kin wejdzie film „Prawdziwy ból”, do którego zdjęcia powstawały między innymi w Krasnymstawie.

Rada Miasta Krasnystaw jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Jessemu Eisenbergowi / Shutterstock

Świetna promocja Krasnegostawu

Cytowany w przesłanej przez Urząd Miasta Krasnystaw informacji burmistrz Daniel Miciuła wyjaśnił, że "Jesse Eisenberg w poszukiwaniu swoich rodzinnych korzeni odwiedził nasze miasto w 2007 r. W Krasnymstawie ponownie gościł w 2023 r., aby zrealizować zdjęcia do swojego najnowszego filmu ‘Prawdziwy ból’, który jest jego hołdem dla prababci ze strony matki. Kobieta urodziła się i mieszkała w Krasnymstawie, a przed wybuchem II wojny światowej wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych".

"Zgadzamy się z wnioskodawcami nadania honorowego obywatelstwa, że film, liczne wywiady i osoba Jesse Eisenberga są wielką promocją Krasnegostawu na całym świecie" - dodał.

Uhonorowania aktora chcieli mieszkańcy

Uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa jednogłośnie podjęła dziś Rada Miasta Krasnystaw. Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw Jessemu Eisenbergowi wystąpili mieszkańcy reprezentowani przez Witolda Woińskiego i Wojciecha Machejusa. Jak zaznaczono w przesłanej informacji, Jesse Eisenberg odbierze wyróżnienie osobiście. Obecnie trwa uzgadnianie terminu.

"W wywiadach Jesse Eisenberg podkreśla, że ‘Prawdziwy ból’ powstał z miłości do Polski i jest on swoistym listem miłosnym kierowanym do naszego kraju. Krasnystaw, który odegrał w filmie szczególną rolę, uważa za miasto najbliższe jego sercu. Bohaterowie jego filmu wyruszają w podróż z Nowego Jorku przez Warszawę, Lublin i inne polskie miasta do Krasnegostawu, chcąc odnaleźć ślad po swoich przodkach" - podkreślono w informacji.

"Prawdziwy ból" w kinach od 8 listopada

Amerykańska premiera filmu odbędzie się 1 listopada 2024 roku. Delegacja z Krasnegostawu została zaproszona na oficjalną polską premierę 4 listopada, która odbędzie się w Warszawie podczas 22. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej w Warszawie. Ogólnopolską premierę zaplanowano 8 listopada.

"Prawdziwy ból" miał premierę w styczniu 2024 na Sundance Film Festival - największym corocznym przeglądzie filmów niezależnych w Stanach Zjednoczonych - i został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków.

Przed projekcją Jesse Eisenberg ujawnił kulisy realizacji przedsięwzięcia. Duża część tego filmu opiera się na prawdziwej historii mojej rodziny. Esencją jest historia dwóch kuzynów, granych przeze mnie i znakomitego Kierana Culkina, którzy wybierają się w sentymentalną podróż po Polsce, aby zobaczyć, skąd pochodzą ich przodkowie. Ich relacja jest zabawna, pełna napięcia i słodko-gorzka. Dla mnie najbardziej poruszająca jest ich skomplikowana relacja, umiejscowiona na tle historii Europy Wschodniej i dramatu drugiej wojny światowej - zaznaczył.

Wideo youtube

Aktor i reżyser przyznał, że film próbuje odpowiedzieć na pytania, jak rozwiązać nasze współczesne problemy, mając w tle historyczną traumę. Jednocześnie miejmy nadzieję, że jest to również ciepła opowieść - wyjaśniał Jesse Eisenberg w specjalnym nagraniu.

Jesse Adam Eisenberg urodził się 5 października 1983 r. w Nowym Jorku. Dorastał w New Jersey. Debiutował w serialu telewizyjnym w latach 1999-2000. Znany z ról w filmach: "The Social Network", "Batman vs. Superman. Świt sprawiedliwości", "Zombieland" czy "Iluzja". Otrzymał liczne wyróżnienia: nagroda Vail Film Festival, nagroda National Board of Review Award. Nominowany do Oscara, Złotego Globu i Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej.