"Jest to kolejne całkowicie bezpodstawne oskarżenie pod adresem Rosji" - powiedział w czwartek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Odniósł się w ten sposób do wczorajszych słów premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że "Rosja planowała akty terroru powietrznego i to nie tylko wobec Polski, ale też linii lotniczych na całym świecie".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow / IMAGO/Gavriil Grigorov/Imago Stock and People / East News W środę do Warszawy przyjechał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z ukraińskim przywódcą szef polskiego rządu powiedział, że "akty sabotażu, różne wersje wojny, jaką Rosja wypowiedziała całemu cywilizowanemu światu, nie tylko Ukrainie, wymagają wspólnych działań". Polska odgrywa kluczową rolę w Europie w kontrakcjach wobec aktów sabotażu i dywersji, które organizuje nie tylko na polskim terenie Rosja - dodał.



Zaznaczył, że niektóre akty sabotażu czy przygotowania do dywersji miały charakter bardzo dramatyczny. Ostatnie informacje, nie będę wchodzić w szczegóły, mogę tylko potwierdzić zasadność obaw, że Rosja planowała akty terroru powietrznego, nie tylko wobec Polski, ale wobec linii lotniczych na całym świecie - przekazał szef polskiego rządu. Zobacz również: Tusk potwierdza: Rosja planowała akty terroru powietrznego wobec Polski Dmitrij Pieskow o bezpodstawnych oskarżeniach Do wypowiedzi szefa polskiego rządu odniósł się w czwartek Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Rosji. Generalnie jest to kolejne całkowicie bezpodstawne oskarżenie pod adresem Rosji - powiedział, cytowany przez niezależny rosyjski portal Meduza. Polska jest dobrze znana z takich bezpodstawnych oskarżeń. Często nawet stara się utrzymać pozycję lidera w tej materii w porównaniu z innymi krajami europejskimi - dodał rzecznik Kremla. Zobacz również: Morawiecki straci immunitet? Chodzi o wybory korespondencyjne

