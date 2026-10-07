Pedagog z Dąbrówki nauczycielem roku 2026

RMF24

Znamy laureatów 24. edycji najbardziej prestiżowego konkursu dla polskich pedagogów. Statuetka Nauczyciela Roku 2026 trafiła do Tomasza Ordzy – nauczyciela biologii, chemii i edukacji zdrowotnej ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce (Mazowieckie). Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w środę, 7 października, w wyjątkowej scenerii Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jak podkreślili organizatorzy plebiscytu, Tomasz Ordza to edukator, który od lat przełamuje schematy, łącząc teorię z praktyką i inspirując młodzież do samodzielnego działania. Zdaniem laureata kluczem do rozbudzania szkolnej pasji jest wyjście naprzeciw ciekawości uczniów.

Podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. Trzeba wyjść – do parku, miasta, doświadczyć, poznać. Z tego rodzą się najlepsze projekty – mówił tuż po odebraniu nagrody.

Jurorzy podkreślili, że nauczyciel z Dąbrówki konsekwentnie buduje model edukacji środowiskowej. Uczniowie Tomasza Ordzy nie tylko badają i eksperymentują, ale tworzą też filmy, e-booki i kampanie społeczne, a także angażują się w przedsięwzięcia takie jak eTwinning czy współpraca z Science on Stage Poland. Wykorzystują edukacyjne roboty, druk 3D, uczą się poprzez ruch i metodę IBSE, słynną “naukę przez dociekanie”. Zdaniem Ordzy – angażowanie dzieci w eksperymenty i terenowe badania, a także umożliwienie im udziału w międzynarodowych projektach, najlepiej przygotowuje je do realnego życia.

Podać dziecku ekran jest łatwo. Prawdziwym wyzwaniem jest wzbudzić w nim ciekawość świata. To wymaga czasu i zaangażowania – podkreśla świeżo upieczony Nauczyciel Roku 2026.

​Nauczyciel Roku 2025: Dzisiaj trzeba się bardziej starać, by dziecko zaciekawić "Nauczyciel przestał być głównym przekaźnikiem wiedzy. (...) Musi bardziej się postarać, żeby zaciekawić dzieci" - twierdzi dr Agnieszka Kopacz, zwyciężczyni konkursu Nauczyciel Roku 2025. Uczy języka polskiego i informatyki w I Liceum…

Wyróżnieni: łowczyni talentów” i mistrz fizyki

Oprócz Tomasza Ordzy kapituła konkursu doceniła jeszcze dwoje nauczycieli. Anna Smaga-Trojanowska, polonistka i filozofka z limanowskiego I LO, nazywana jest “łowczynią talentów”. Dzięki niej ponad 20 uczniów zdobyło laury na olimpiadach, a szerzenie wiary we własne możliwości stało się jej specjalnością.

Wśród wyróżnionych znalazł się także dr Mirosław Brozis z I LO w Słupsku – inspirator i opiekun młodych odkrywców, których minisatelity docierają aż do Stanów Zjednoczonych, a pomysły łączą rodzimą szkołę z NASA.

Nauczyciel Jutr@ – edukacja z pasją i misją

Tegoroczny tytuł Nauczyciela Jutr@ trafił do Grzegorza Szczechli – biologa i zapalonego kolarza z II LO w Cieszynie. Uczniowie cenią jego zaangażowanie i codzienną mobilizację do działania.

Formularz zgłoszeniowy kończyłem na przerwie. Zgłosiłem się przez przypadek – żartował zwycięzca. Szczechla pokazuje młodzieży, że sport i wytrwałość mogą służyć nie tylko sukcesom osobistym, ale i wspólnemu dobru. Zorganizował rowerowy przejazd z Wisły do Gdańska, pokonując 620 km w jeden dzień, a wszystkie zebrane środki – ponad 150 tys. zł – przeznaczył na stypendia dla uczniów.

Przyjaciółka szkoły i innowatorzy w sieci

Podczas gali honorowe tytuły trafiły także do wyjątkowych osób i instytucji. Przyjacielem Szkoły została Agnieszka Sikora, założycielka fundacji po DRUGIE, wspierającej młodych dorosłych w trudnej życiowej sytuacji. Tytuł Inicjatywy Edukacyjnej Roku trafił do zespołu NASK – Państwowego Instytutu Badawczego za projekt Dyżurnet.pl, chroniący uczniów przed nielegalnymi treściami w sieci.

Zdobywca tytułu Nauczyciel Roku Tomasz Ordza (C) na zbiorowym zdjęciu uczestników gali finałowej Konkursu Nauczyciel Roku 2026 na Zamku Królewskim w Warszawie (fot. PAP/Radek Pietruszka)

Ministra edukacji: nauczyciele otwierają świat

Barbara Nowacka, ministra edukacji, podsumowała galę słowami uznania: Nauczyciele każdego dnia otwierają przed młodymi ludźmi świat wiedzy, refleksji i empatii. Wymagacie, wspieracie, jesteście obecni – dziękujemy!

Konkurs Nauczyciel Roku, organizowany od 2002 roku przez “Głos Nauczycielski”, co roku pokazuje, jak ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi mają inspirujący pedagodzy.

W edycji 2026 rywalizowało 13 nauczycieli z całej Polski, a zgłoszenia napływały od pedagogów, uczniów, rodziców oraz samorządów.