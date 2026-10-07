Pedagog z Dąbrówki nauczycielem roku 2026

Jak podkreślili organizatorzy plebiscytu, Tomasz Ordza to edukator, który od lat przełamuje schematy, łącząc teorię z praktyką i inspirując młodzież do samodzielnego działania. Zdaniem laureata kluczem do rozbudzania szkolnej pasji jest wyjście naprzeciw ciekawości uczniów.
Podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. Trzeba wyjść – do parku, miasta, doświadczyć, poznać. Z tego rodzą się najlepsze projekty – mówił tuż po odebraniu nagrody.
Jurorzy podkreślili, że nauczyciel z Dąbrówki konsekwentnie buduje model edukacji środowiskowej. Uczniowie Tomasza Ordzy nie tylko badają i eksperymentują, ale tworzą też filmy, e-booki i kampanie społeczne, a także angażują się w przedsięwzięcia takie jak eTwinning czy współpraca z Science on Stage Poland. Wykorzystują edukacyjne roboty, druk 3D, uczą się poprzez ruch i metodę IBSE, słynną “naukę przez dociekanie”. Zdaniem Ordzy – angażowanie dzieci w eksperymenty i terenowe badania, a także umożliwienie im udziału w międzynarodowych projektach, najlepiej przygotowuje je do realnego życia.
Podać dziecku ekran jest łatwo. Prawdziwym wyzwaniem jest wzbudzić w nim ciekawość świata. To wymaga czasu i zaangażowania – podkreśla świeżo upieczony Nauczyciel Roku 2026.
Wyróżnieni: łowczyni talentów” i mistrz fizyki
Oprócz Tomasza Ordzy kapituła konkursu doceniła jeszcze dwoje nauczycieli. Anna Smaga-Trojanowska, polonistka i filozofka z limanowskiego I LO, nazywana jest “łowczynią talentów”. Dzięki niej ponad 20 uczniów zdobyło laury na olimpiadach, a szerzenie wiary we własne możliwości stało się jej specjalnością.
Wśród wyróżnionych znalazł się także dr Mirosław Brozis z I LO w Słupsku – inspirator i opiekun młodych odkrywców, których minisatelity docierają aż do Stanów Zjednoczonych, a pomysły łączą rodzimą szkołę z NASA.
Nauczyciel Jutr@ – edukacja z pasją i misją
Tegoroczny tytuł Nauczyciela Jutr@ trafił do Grzegorza Szczechli – biologa i zapalonego kolarza z II LO w Cieszynie. Uczniowie cenią jego zaangażowanie i codzienną mobilizację do działania.
Formularz zgłoszeniowy kończyłem na przerwie. Zgłosiłem się przez przypadek – żartował zwycięzca. Szczechla pokazuje młodzieży, że sport i wytrwałość mogą służyć nie tylko sukcesom osobistym, ale i wspólnemu dobru. Zorganizował rowerowy przejazd z Wisły do Gdańska, pokonując 620 km w jeden dzień, a wszystkie zebrane środki – ponad 150 tys. zł – przeznaczył na stypendia dla uczniów.
Przyjaciółka szkoły i innowatorzy w sieci
Podczas gali honorowe tytuły trafiły także do wyjątkowych osób i instytucji. Przyjacielem Szkoły została Agnieszka Sikora, założycielka fundacji po DRUGIE, wspierającej młodych dorosłych w trudnej życiowej sytuacji. Tytuł Inicjatywy Edukacyjnej Roku trafił do zespołu NASK – Państwowego Instytutu Badawczego za projekt Dyżurnet.pl, chroniący uczniów przed nielegalnymi treściami w sieci.
Ministra edukacji: nauczyciele otwierają świat
Barbara Nowacka, ministra edukacji, podsumowała galę słowami uznania: Nauczyciele każdego dnia otwierają przed młodymi ludźmi świat wiedzy, refleksji i empatii. Wymagacie, wspieracie, jesteście obecni – dziękujemy!
Konkurs Nauczyciel Roku, organizowany od 2002 roku przez “Głos Nauczycielski”, co roku pokazuje, jak ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi mają inspirujący pedagodzy.
W edycji 2026 rywalizowało 13 nauczycieli z całej Polski, a zgłoszenia napływały od pedagogów, uczniów, rodziców oraz samorządów.