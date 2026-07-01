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Ekstremalne upały nie odpuszczają, a prognozy zapowiadają kolejne rekordy temperatur w Polsce. Nie masz klimatyzacji i szukasz skutecznych, tanich sposobów na ochłodę? Zobacz, jak w kilka minut zbudować domowy klimatyzator z butelki i wentylatora.

Domowy klimatyzator z butelki – szybki sposób na ochłodę

Wysokie temperatury dają się we znaki mieszkańcom całego kraju. Służby ostrzegają przed skutkami upałów, a wielu Polaków szuka sposobów na schłodzenie mieszkania bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt. Okazuje się, że prosty domowy klimatyzator można wykonać samodzielnie, wykorzystując przedmioty, które każdy ma pod ręką.

Podstawą tego rozwiązania jest plastikowa butelka o pojemności dwóch litrów. Wystarczy napełnić ją wodą do około 3/4 wysokości i umieścić w zamrażarce na kilka godzin. Po zamrożeniu butelkę należy owinąć wilgotną ściereczką i postawić na tacy lub talerzu, aby zebrać skraplającą się wodę. Tak przygotowaną „lodową barierę” ustawiamy przed wentylatorem, który kieruje schłodzone powietrze w stronę pomieszczenia. Efekt? Wyraźna ulga i niższa temperatura w najbliższym otoczeniu.

Wentylator i lód – dlaczego to działa?

Wentylator sam w sobie nie obniża temperatury powietrza, lecz wprawia je w ruch, co daje uczucie chłodu. Jednak połączenie go z zamrożoną butelką sprawia, że powietrze przepływające przez lodową powierzchnię schładza się, a my możemy cieszyć się przyjemniejszym chłodem. To rozwiązanie sprawdzi się szczególnie w mniejszych pomieszczeniach i jako doraźna pomoc podczas największych upałów.

Inne domowe triki na upały

Oprócz patentu z butelką i wentylatorem, warto wypróbować także innych sprawdzonych sposobów na ochłodę. Jednym z nich jest tzw. metoda egipska – wystarczy namoczyć prześcieradło lub ręcznik w zimnej wodzie i przykryć się nim podczas odpoczynku. Wilgotna tkanina pobiera ciepło z ciała, przynosząc natychmiastową ulgę.

Innym pomysłem jest zawieszenie mokrego prześcieradła w oknie. Przechodzące przez nie powietrze schładza się, zanim trafi do wnętrza mieszkania. To prosty sposób, by obniżyć temperaturę w pomieszczeniu bez użycia prądu. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że drzwi do pokoju, w którym wisi prześcieradło muszą być otwarte, inaczej w pomieszczeniu zrobi się „sauna”.

W obliczu rekordowych temperatur warto pamiętać nie tylko o komforcie, ale także o bezpieczeństwie. W trakcie upałów ważne jest: