​Do kursujących już po mieście autobusów z siedzeniami z ekoskóry, od czwartku 30 grudnia dołączyły dwa tramwaje. Docelowo będzie ich dziesięć. Zarząd Transportu Miejskiego czeka na opinie pasażerów.

Fotele z ekoskóry / ZTM Warszawa /

W godzinach popołudniowego szczytu na stołeczne tory wyjechały dwa tramwaje Swing z siedzeniami pokrytymi ekoskórą. Można jest spotkać na trasach linii 2 oraz 17.

Prawie gotowy jest trzeci skład, który po sprawdzeniu zacznie kursować w najbliższych dniach.

Siedzenia z tapicerką z ekoskóry będzie można przetestować w dziesięciu tramwajach (pięciu Swingach i pięciu pochodnych składach typu 105N). "Wszystkie przeznaczone do testowania pojazdy pojawią się na trasach w ciągu kilku tygodni" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.



Wcześniej Miejskie Zakłady Autobusowe wysłały na stołeczne ulice 18 - metrowe solarisy, które jeżdżą po mieście z nowymi, czerwonymi i szarymi siedzeniami z ekoskóry, obsługując trasy linii 114, 160, 190, 185, 500, 509, 527.

"Linie się zmieniają, bo chcemy, aby jak najwięcej pasażerów skorzystało z foteli z nowym pokryciem i podzieliło się z nami swoją opinią" - zaznaczył ZTM.

"Przeguby" dołączyły do dwóch 12-metrowych solarisów Komunikacji Miejskiej Łomianki, które obsługują trasy linii 110, 150 i 250.



Ekoskóra

Ekoskóra używana do obić siedzeń w pojazdach komunikacji publicznej jest z powodzeniem stosowana w wielu europejskich krajach, m.in. w Niemczech (Monachium), Estonii (Tallin), Czechach (Praga, Ostrawa), Słowacji (Bratysława), Szwajcarii (Bazylea). Materiał ten jest sprężysty, wytrzymały i trwały. Pokrycia foteli produkowane są w wielu kolorach, stołeczny ZTM zdecydował się na szary oraz czerwony. "Szary to stonowana barwa, neutralna, przyjemna dla oka i pasująca do koloru wnętrz pojazdów, które są utrzymane w szaro-niebieskiej tonacji, a czerwony nawiązuje do obecnej barwy siedzeń" - wyjaśnił Zarząd Transportu Publicznego. Nowe pokrycia mają też być łatwiejsze do dezynfekcji, co jest bardzo ważne, szczególnie gdy nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z epidemią Covid-19.



Bardzo ważne są opinie pasażerów, którzy swoje uwagi mogą zgłaszać na adres ztm@ztm.waw.