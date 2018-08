Osoby, które zaplanowały podróż liniami Ryanair 10 sierpnia mogą się spotkać ze sporym rozczarowaniem. Wszystko przez strajk niemieckich pilotów. Wobec protestów pracowników irlandzki przewoźnik odwoła 250 piątkowych lotów.

Wiele samolotów stacjonujących w Niemczech w piątek nie odleci ze swoich baz / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Co najmniej trzy tysiące osób już dostały powiadomienia o odwołanych lotach. To między innymi połączenia Dusseldorf - Bydgoszcz, loty z podwarszawskiego Modlina do Kolonii, Memmingen, Sztokholmu i Brukseli.

Nie odbędą się także loty między Krakowem i Berlinem, Norymbergą, Sztokholmem i Brukselą. Jedyny lot do Niemiec, który powinien się odbyć zgodnie z planem to Modlin - Karlsruhe.



Piloci domagają się podwyżek i lepszych warunków pracy. Strajk ma potrwać do godziny 2.59 w sobotę.

Jednodniowe strajki pilotów Ryanaira miały dotąd miejsce tylko w Irlandii, odbyło się ich łącznie cztery. Zorganizowany w grudniu ubiegłego roku przez VC strajk ostrzegawczy w Niemczech nie spowodował odwołań lotów, gdyż przewoźnik zdołał zmobilizować wystarczającą liczbę pilotów zastępczych.



Szef VC Martin Locher zarzucił pracodawcy blokowanie negocjacji ze związkowcami i wyłączną odpowiedzialność za eskalację konfliktu. W trakcie rokowań Ryanair kategorycznie wykluczył jakiekolwiek zwiększenie kosztów personalnych. Jednocześnie Ryanair ani razu nie pozwolił na zorientowanie się, w których miejscach są przestrzenie do znalezienia rozwiązań - zaznaczył Locher.



Przeprowadzone przed dwoma tygodniami strajki personelu kabinowego w Hiszpanii, Portugalii i Belgii zmusiły Ryanaira do odwołania w ciągu dwóch dni około 600 lotów, z których miało skorzystać około 100 tys. pasażerów.



Obie kategorie pracowników domagają się od irlandzkiego towarzystwa - które przez lata broniło się przed uznaniem związków zawodowych za swego partnera - podwyżek płac i poprawy warunków pracy. Ewentualne układy zbiorowe byłyby zawierane dla każdego kraju oddzielnie, ale związki zawodowe zapewniły tutaj ogólnoeuropejską koordynację.

(nm)