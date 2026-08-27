Oszukańcze reklamy. Gawkowski chce miliarda zł kary dla koncernu Meta

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„Po analizie materiałów, w tym tych otrzymanych od Meta, a także kolejnych doniesień medialnych o braku kontroli nad publikowanymi treściami, wysłałem właśnie do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie platformy kwotą 250 mln euro” - napisał na platformie X Krzysztof Gawkowski. Szef resortu cyfryzacji chce, by Meta została ukarana za zezwalanie na publikację oszukańczych reklam. To pokłosie sprawy Rafała Brzoski, szefa InPostu.

Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że platformy cyfrowe muszą ponosić pełną odpowiedzialność za swoje działania. „Bezczynność i nieskuteczność w zwalczaniu szkodliwych dla Polaków reklam i oszukańczych treści nie będzie tolerowana” - podkreślił.

Minister cyfryzacji wezwał też Metę do „natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących scam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji”.

Wicepremier zamieścił przy wpisie pierwszą stronę swojego wniosku, datowanego na 26 sierpnia 2026 r., skierowanego do wiceprzewodniczącej wykonawczej KE do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji Henny Virkkunen.

„Skala tego zjawiska wskazuje, że mamy do czynienia z istotnym problemem dotyczącym funkcjonowania mechanizmów reklamowych jednej z największych platform internetowych działających na jednolitym rynku europejskim. Pomimo wielokrotnych zgłoszeń ze strony właściwych polskich organów i zespołów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, Meta nadal nie zapewni skutecznego i adekwatnego reagowania na oszukańcze reklamy” – czytamy we wniosku.

Minister w piśmie dodał, że „problem ten został szczegółowo udokumentowany w przestrzeń publicznej”, a także został zbadany przez CERT Polska, działający w strukturach NASK.

„W przeprowadzonym przez CERT Polska teście zgłoszono Meta 122 reklamy, zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach, czyli 86,8 proc. zgłoszeń, Meta zakończyła sprawę decyzją o nieusunięciu reklamy. Jedynie 10 reklam zostało usuniętych, a w 6 przypadkach nie udzielono odpowiedzi” - napisał Gawkowski we wniosku do KE.

Rafał Brzoska, szef InPostu, którego wizerunek jest wykorzystywany do oszukańczych reklam, ucieszył się z działań ministra. „Brawo” – skomentował krótko i zachęcił do podpisywania petycji dotyczącej przeciwdziałaniu oszukańczym treściom.

Odpowiedź koncernu Meta nie była satysfakcjonująca

Wczoraj resort cyfryzacji otrzymał od firmy Meta odpowiedź na pismo w sprawie narastającego problemu oszukańczych reklam na Facebooku i Instagramie. O ujawnienie treści odpowiedzi apelował Brzoska.

„Meta nie jest zainteresowana oszukańczą reklamą: nielegalne treści tego rodzaju szkodzą osobom korzystającym z Facebooka i Instagrama, uczciwie działającym firmom w Polsce i na całym świecie, które się u nas reklamują, a także samej Mecie. Nasze motywacje są ukierunkowane na wykrywanie i usuwanie takich treści z naszych platform” – zapewnił koncern.

Meta podała też statystyki dotyczące oszukańczych reklam. Zaznaczono, że w okresie od lipca do grudnia 2025 r. firma z własnej inicjatywa usunęła ponad 12 mln oszukańczych treści na Facebooku i 9 mln na Instagramie. „Możemy również ujawnić, z zachowaniem ścisłej poufności, że w okresie od lipca 2025 r. do czerwca 2026 r. usunięto 380 000 pochodzących z Polski przykładów treści na Facebooku, Instagramie i Threads naruszających nasze zasady Standardy społeczności dotyczące oszustw i innych oszukańczych praktyk oraz Politykę niedopuszczalnych praktyk biznesowych” – wskazano. Firma zadeklarowała dalsze rozszerzanie weryfikacji reklamodawców. Jej celem jest, aby do końca 2026 r. zweryfikowani reklamodawcy odpowiadali za 90 proc. globalnych przychodów Mety z reklam, wobec 70 proc. obecnie. Weryfikacja jest obecnie rozszerzana m.in. na reklamodawców i kategorie reklam szczególnie narażone na oszustwa, takie jak inwestycje finansowe.

Przedstawiciele firmy podkreślili też, że chętnie przestrzegają unijnych przepisów o usługach cyfrowych i chętnie spotkają się z ministrem cyfryzacji, by przedstawić „dodatkowy kontekst wykraczający poza to, co można zawrzeć w pisemnej odpowiedzi”.

„Nawet odpowiedzi nie mieli odwagi podpisać swoimi nazwiskami...jak to nazwać? Tchórzostwo pierwszej klasy...(Robert Bednarski, Jakub Turowski,Tomasz Parfjanowicz, Ewa Tumanow)... Brawo dla Krzysztofa Gawkowskiego z Ministerstwa Cyfryzacji za zapowiedź dalszych kroków w Meta. Dzisiaj... ani kroku wstecz jeśli chodzi o przestępstwa oparte o scam!” – podkreślił Brzoska.

Uzależniające treści i ugoda w USA

W środę koncern Meta zawarł ugodę z władzami 29 stanów i terytoriów USA, zarzucającymi mu celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci - podała agencja Reutera.

Właściciel Facebooka i Instagrama ma wypłacić 16,68 mld dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. Ugoda została zawarta w ramach procesu rozpoczętego 12 sierpnia przed sądem federalnym w Oakland w Kalifornii i musi jeszcze zostać zatwierdzona przez sędziego.

Ustawa ma chronić użytkowników

W Sejmie jest procedowany projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową (rozporządzeniem), która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r. Artykuły 9. i 10. DSA wskazują, że państwowe organy sądowe i administracyjne mogą nakazywać dostawcom blokowanie treści w internecie.