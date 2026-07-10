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Ostrzeżenie ws. salmonelli. Chodzi o dwie partie popularnej herbaty

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (18:56)

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega: producent popularnej herbaty ziołowej wycofał dwie partie swojego produktu, ze względu na wykrycie obecności bakterii Salmonella spp. „Produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów” – ostrzeżono.

Ostrzeżenie ws. salmonelli. Chodzi o dwie partie popularnej herbaty
GIS wydał komunikat ws. dwóch partii suplementu diety/fot. Główny Inspektorat Sanitarny/zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • Główny Inspektorat Sanitarny wydał komunikat ws. znanego suplementu diety.
  • Producent ziołowej herbaty poinformował GIS o wykryciu obecności bakterii Salmonella spp.
  • Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Salmonellą dostępne są na oficjalnej stronie internetowej GIS.
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Komunikat GIS ws. znanego suplementu diety

Ostrzeżenie dotyczy produktu: Suplement diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g). Chodzi konkretnie o numery partii: L:26/077P oraz L:26/068N. Data minimalnej trwałości to 31.03.2028, a producentem jest USP Zdrowie Sp. z o.o., Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Jak przekazano w komunikacie, GIS został poinformowany o prowadzonym przez producenta wycofaniu powyższych partii produktu, z uwagi na wykrycie w badaniach właścicielskich obecności bakterii Salmonella spp. Wskazano, że działanie firmy ma charakter prewencyjny.

Zgodnie z oceną ryzyka ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem – przekazał Główny Inspektorat Sanitarny.

Jak jednak podkreślono w komunikacie, jeśli napar był przygotowany zgodnie z instrukcją umieszczoną na opakowaniu, ryzyko narażenia konsumenta na żywe bakterie Salmonella spp. w gotowym naparze jest istotnie ograniczone.

Środki ostrożności zalecane przez Inspektorat

GIS wskazał, że nie należy spożywać produktu z partii objętych ostrzeżeniem. Jeśli jednak po spożyciu wskazanego produktu wystąpią objawy zatrucia pokarmowego, należy skontaktować się z lekarzem.

Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem salmonellą zawarte są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sekcji chorób zakaźnych pod hasłem „SALMONELOZY DUROWE I JELITOWE”.

„Producent, niezwłocznie po otrzymaniu informacji dotyczącej zakwestionowanego produktu, podjął dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanych partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu” – przekazano w komunikacie.

Źródło: RMF24
Tagi: Salmonella

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