Do zdarzenia doszło 17 listopada około godziny 18 na ulicy Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze.
Kierująca samochodem marki Peugeot nie zachowała należytej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu i uderzyła w pojazd poruszający się sąsiednim pasem. Na tym jednak się nie skończyło. Po zderzeniu kobieta gwałtownie skręciła w prawo, zjechała na chodnik i uderzyła w ścianę pobliskiego budynku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
Jesienią na drodze trzeba zachować szczególną ostrożność
Za spowodowanie kolizji kierująca została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych. Na jej konto trafiło również 10 punktów karnych. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.
Jesienna aura nie ułatwia jazdy. Opady deszczu, mokra nawierzchnia i szybko zapadający zmrok mogą znacząco pogorszyć warunki na drodze. Dlatego kierowcy powinni dostosowywać prędkość i styl jazdy do aktualnej sytuacji, a podczas wykonywania manewrów zachować szczególną ostrożność.
Przypadek z Zielonej Góry przypomina, że nawet pozornie rutynowa zmiana pasa ruchu wymaga odpowiedniej uwagi. Chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia.