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Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednej z ulic Zielonej Góry. Kierująca Peugeotem podczas zmiany pasa ruchu doprowadziła do zderzenia z innym samochodem, a następnie zjechała na chodnik i uderzyła w ścianę budynku. Całą sytuację zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

1500 zł mandatu i 10 punktów karnych za ten manewr, fot. Policja Zielona Góra

1500 zł mandatu i 10 punktów karnych za ten manewr, fot. Policja Zielona Góra / materiały udostępnione

Do zdarzenia doszło 17 listopada około godziny 18 na ulicy Konstytucji 3 Maja w Zielonej Górze.

Kierująca samochodem marki Peugeot nie zachowała należytej ostrożności podczas zmiany pasa ruchu i uderzyła w pojazd poruszający się sąsiednim pasem. Na tym jednak się nie skończyło. Po zderzeniu kobieta gwałtownie skręciła w prawo, zjechała na chodnik i uderzyła w ścianę pobliskiego budynku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Policja

Jesienią na drodze trzeba zachować szczególną ostrożność

Za spowodowanie kolizji kierująca została ukarana mandatem w wysokości 1500 złotych. Na jej konto trafiło również 10 punktów karnych. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Jesienna aura nie ułatwia jazdy. Opady deszczu, mokra nawierzchnia i szybko zapadający zmrok mogą znacząco pogorszyć warunki na drodze. Dlatego kierowcy powinni dostosowywać prędkość i styl jazdy do aktualnej sytuacji, a podczas wykonywania manewrów zachować szczególną ostrożność.

Przypadek z Zielonej Góry przypomina, że nawet pozornie rutynowa zmiana pasa ruchu wymaga odpowiedniej uwagi. Chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia.