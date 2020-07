To ostatnia prosta kampanii prezydenckiej. W II turze wyborów zmierzy się urzędująca głowa państwa Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Kampania wyborcza trwa do północy. Od soboty obowiązuje cisza wyborcza, która skończy się w niedzielę o godzinie 21:00, kiedy lokale wyborcze zostaną zamknięte.

19:28 Trzaskowski: Możemy obudzić się w Polsce europejskiej i tolerancyjnej

Już w poniedziałek może być tak, że obudzimy się w Polsce, która jest uśmiechnięta, europejska i tolerancyjna - mówił w piątek w Raciborzu (woj. śląskie) kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Podkreślał, że jeśli zostanie prezydentem RP, nie pozwoli na ataki i podziały w społeczeństwie.



Te wybory są o tym, czy będzie przez cały czas sączyć się nienawiść, czy będą nas próbowali podzielić, czy będzie szacunek dla wszystkich, przede wszystkim szacunek dla różnorodności, dla naszych tradycji, szacunek dla ciężkiej pracy - mówił na piątkowym spotkaniu z raciborzanami kandydat KO.

19:18 CBOS: Minimalna przewaga Trzaskowskiego

Na Rafała Trzaskowskiego chce głosować w drugiej turze wyborów prezydenckich 44,6 proc. wyborców, a na Andrzeja Dudę - 44,4 proc. - wynika za badania przeprowadzonego przez CBOS tuż przed niedzielnym głosowaniem. Głosować zamierza 81,3 proc. uprawnionych.



19:02 Budka: PiS i Duda wywiesili białą flagę

PiS i prezydent Andrzej Duda wywiesili białą flagę, jeśli chodzi o szpitale powiatowe - przekonywał w piątek po południu przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Jak zaznaczył, zadłużenie tych szpitali wzrosło za obecnych rządów do 3 mld zł.



18:48 Agata Duda do Trzaskowskiego

O przyjęcie z szacunkiem wyboru Polaków podczas niedzielnego głosowania w wyborach prezydenckich zaapelowała do Rafała i Małgorzaty Trzaskowskich w piątek pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w Rzeszowie (woj. podkarpackie).



Niezależnie od tego, co przyszłość nam przyniesie i stanie się w niedzielę, proponuję, żebyśmy my i państwo z szacunkiem przyjęli wybór naszych rodaków - zwróciła się żona prezydenta Dudy do Rafała i Małgorzaty Trzaskowskich.

18:13 Prawie 30 milionów Polaków uprawnionych do głosowania

W II turze wyborów liczba wyborców wynosi 29 937 795 osób, w tym 519 431 za granicą - poinformował szef PKW Sylwester Marciniak. Za granicą wydano 140 tys. więcej pakietów dla głosujących korespondencyjnie niż w I turze. Do spisów wyborców przed II turą dopisało się 200 tys. osób.



Marciniak poinformował, że w wyborach 12 lipca liczba wyborców wynosi 29 937 795, w tym 519 431 wyborców głosujących za granicą. W porównaniu do pierwszej tury jest to 150 tys. osób więcej za granicą.



18:08 Duda dziękuje żonie i córce

Dziękuję mojej żonie Agacie za to, że przez pięć lat z godnością reprezentowała państwo i była wszędzie tam, gdzie działy się ludzkie dramaty - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda w Rzeszowie (woj. podkarpackie). Prezydent podziękował także swojej córce Kindze.



Podczas spotkania z mieszkańcami Rzeszowa prezydentowi towarzyszyła żona - Agata Kornhauser-Duda oraz ich córka - Kinga.

18:04 Trzaskowski: Na złość rządowi będę z nimi współpracował

Podczas spotkania z mieszkańcami Nysy kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zadeklarował wolę współpracy ze wszystkimi siłami politycznymi kraju. Nawet jeżeli rządzący nie będą chcieli współpracować, zrobię im na złość i będę współpracował - powiedział kandydat.



18:03 Prezydent w Rzeszowie

Polskie interesy są dla mnie najważniejsze; przysięgam, że zawsze będę strzegł polskiej godności i racji stanu - zadeklarował w piątek w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda.



Prezydent spotkał się w piątek z mieszkańcami Rzeszowa; podkreślał, że najważniejsze dla niego są polskie interesy i polskie sprawy. Chcę, żeby Polska rozwinęła skrzydła, żeby te skrzydła były zawsze otwarte - mówił.

17:41 Duda: II kadencja będzie inna

Druga kadencja będzie inna, zgodnie z konstytucją ostatnia; będę w niej odpowiadał tylko przed Bogiem, historią i narodem - mówił ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda podczas wiecu wyborczego w piątek w Rzeszowie.



Startuję w wyborach prezydenckich właśnie po to, aby była wykorzystana ta szansa, po to, aby nas ponownie nie okradano jak za tamtej władzy, kiedy ginęło 50 mld zł rocznie z VAT-u. Dzisiaj te pieniądze wykorzystywane są po to, by realizować programy społeczne dla rodziny - mówił Duda.

17:34 Duda: Nie chcę, żeby Polska wróciła do 2015 roku

Nie chcę, żeby wróciła Polska sprzed 2015 roku i nie chcę żeby wróciła ta władza, która wtedy rządziła przez osiem lat od 2007 roku - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda.



Podczas wiecu na rzeszowskim rynku Andrzej Duda mówił, że II tura wyborów prezydenckich, która odbędzie się w niedzielę, zadecyduje o tym, jakie będą dalsze losy Polski i w jakim kierunku polskie sprawy będą podążały.

17:21 Prezydent przypomina o dniu pamięci ofiar rzezi wołyńskiej

Prezydent Andrzej Duda przypomniał o Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, obchodzonym 11 lipca. Wspominając nieistniejącą polską wieś na Ukrainie napisał: "wieczna pamięć".



17:12 Trzaskowski: Ataki rządzących zostawiają blizny

Ataki rządzących dzielą i zostawiają bardzo głębokie blizny; prezydent, premier, prezes PiS, przez cały czas próbują nas dzielić, próbując decydować, kto ma polskie serce, kto ma polską duszę, a mamy je wszyscy - powiedział w Nysie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.



17:07 Morawiecki o Trzaskowskim

Plan Trzaskowskiego to plan Trzaskowskiego-Rabieja; plan, który oznacza weto dla weta, konflikt dla konfliktu - mówił w piątek w Mikołowie (Śląskie) premier Mateusz Morawiecki. Nie chcemy wojny na górze; wybierzmy spokój, stabilność, wybierzmy Andrzeja Dudę - wzywał.



16:51 Trzaskowski spotkał się z Olgą Tokarczuk

To honor i przyjemność spotkać się z osobą, którą do tej pory poznawało się głównie za pośrednictwem Jej fantastycznych książek - napisał w piątek na swoim koncie na Instagramie kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski po spotkaniu z Olgą Tokarczuk.



"Dziękuję naszej noblistce Oldze Tokarczuk za spotkanie, rozmowę, a przede wszystkim za godziny spędzone przy świetnej lekturze :)" - dodał kandydat, ilustrując wpis zdjęciem.



16:46 Trzaskowski w Kłodzku

Potrzeba nam prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, nawet tych, którzy głosują inaczej, po to, żeby odbudować wspólnotę - powiedział kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Kłodzka (woj. dolnośląskie).



Zwracał się też wprost do ludzi wahających się, pytając ich, czy nie przydałby się prezydent, który będzie przyglądał się ustawom, konsultował się i pytał ludzi o zdanie.

16:33 Morawiecki aktywny w kampanii Dudy

Możemy wybrać drogę inwestycji i rozwoju, ujętą w planie prezydenta Andrzeja Dudy, albo drogę chaosu i konfliktu, którą szykuje konkurent - mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził miejscowość Smolnica w gminie Sośnicowice (Śląskie).



16:31 Duda o rodzinie

Ochrona rodziny jest najważniejsza. A ta rodzina to chłopak i dziewczyna. Ta rodzina to małżeństwo, które jest związkiem kobiety i mężczyzny - powiedział w piątek w Dębicy prezydent Andrzej Duda.



Prezydent na spotkaniu z mieszkańcami Dębicy podkreślał, że polska rodzina jest jedną na najważniejszych wartości, "bo ona w sobie te głębsze wartości niesie".



Wszystkie one wyrastają z tego pnia, który zaczął rosnąć ponad 1050 lat temu, kiedy przyjęliśmy chrzest z Zachodu, z Rzymu poprzez Czechy, po to, by stać się częścią chrześcijańskiej Europy, po to by stać się wtedy częścią Europy Zachodniej od strony kulturowej, bo to jest niezwykle ważne - powiedział.

16:21 Ziobro o II turze wyborów

Nadchodzące wybory będą starciem dwóch wizji Polski, biało czerwonej Andrzeja Dudy i tęczowej Rafała Trzaskowskiego - uważa minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Różnica między tymi kandydatami jest fundamentalna - mówił Ziobro w piątek w Opatowie (Świętokrzyskie).



Szef resortu sprawiedliwości odwiedził w Opatowie Szpital Powiatowy św. Leona, dla którego w ramach funduszu sprawiedliwości kupiono ultrasonograf.



16:13 Sikorski o głosowaniu na Trzaskowskiego

Głosowanie w niedzielnych wyborach na Rafała Trzaskowskiego to przywrócenia standardów praworządności i prawdomówności - mówił w piątek w Białymstoku b. minister spraw zagranicznych, europoseł Radosław Sikorski.



Wybór jest bardzo prosty między tymi, którzy kłamią, a tymi, którzy chcą przywrócić standardy praworządności, prawdomówności; między tymi, którzy nas straszą, dla których metodą polityczną jest zarządzanie nienawiścią wobec grup społecznych w telewizji publicznej, wobec mniejszości narodowych, wobec lekarzy, wobec nauczycieli, wobec osób o innych przekonaniach czy innych preferencjach a tym kandydatem, który mówi, że jesteśmy różnorodni i musimy z sobą żyć - stwierdził Sikorski podczas podsumowania kampanii wyborczej w Białymstoku.

16:07 Trzaskowski do wahających się

Czy nie przydałby się prezydent, który będzie przyglądał się ustawom, konsultował się i pytał ludzi o zdanie - pytał osoby wahające się w kwestii wyborów kandydat KO Rafał Trzaskowski. Nawoływał, by ostatnie godziny kampanii przeznaczyć na przekonywanie nieprzekonanych, by głosowali za zmianą.



Czy chcecie naprawdę prezydenta, który tylko i wyłącznie wystraszony czeka na telefon od prezesa i który po ciemku w nocy będzie podpisywał ustawy - pytał Trzaskowski na spotkaniu wyborczym w Kłodzku. Nie, nie - odkrzyknęli zebrani. I dlatego potrzebujemy zmiany - stwierdził kandydat KO.