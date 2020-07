Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski tylko do północy mogą zabiegać o głosy wyborców. Potem nastąpi cisza wyborcza, która potrwa aż do ogłoszenia wyników II tury wyborów prezydenckich. Nastąpić to powinno w niedzielę 12 lipca o godzinie 21:00. Co będzie później? Dziennikarz RMF FM Patryk Michalski rysuje scenariusze dla Prawa i Sprawiedliwości po ewentualnej wygranej Andrzeja Dudy, a także po ewentualnym zwycięstwie jego politycznego oponenta Rafała Trzaskowskiego.

