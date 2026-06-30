RMF24

Ponad 700 funkcjonariuszy, specjalistyczny sprzęt, psy tropiące i tysiące sprawdzonych przesyłek – tak wyglądała szeroko zakrojona operacja Kryształ, podczas której policja oraz Krajowa Administracja Skarbowa przejęły aż 93 kilogramy nielegalnych substancji.

Operacja Kryształ to jedna z największych w ostatnich latach akcji wymierzonych w przestępczość narkotykową w Polsce. W działaniach wzięło udział ponad 700 funkcjonariuszy policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Mundurowi skupili się na centrach logistycznych, sortowniach przesyłek oraz miejscach przeładunku paczek kurierskich. Działania prowadzone były także na lotniczych przejściach granicznych.

W akcji wykorzystano najnowocześniejszy sprzęt do wykrywania substancji odurzających oraz psy specjalnie przeszkolone do tego typu zadań. Funkcjonariusze sprawdzili ponad 2,5 tysiąca przesyłek.

Co znaleziono w paczkach?

W efekcie działań operacji Kryształ w 126 paczkach znaleziono nielegalne substancje – głównie marihuanę (aż 65 kilogramów), ale także klofedron, amfetaminę, haszysz i kokainę. Łącznie przejęto 93 kilogramy różnego rodzaju narkotyków.

W ponad 500 przypadkach wykryto także inne nieprawidłowości celno-skarbowe, co pokazuje, jak szeroki był zakres działań służb.

Zatrzymania i zarzuty

W ramach operacji Kryształ zatrzymano siedem osób podejrzanych o posiadanie i handel narkotykami. Czterech z nich trafiło do aresztu. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a śledztwo w sprawie trwa.