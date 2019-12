W czwartek mamy poznać nazwisko nowego ministra sportu - podaje Onet. Według portalu, główną kandydatką na to stanowisko jest Danuta Dmowska-Andrzejuk - była mistrzyni Europy i świata w szermierce.

Danuta Dmowska-Andrzejuk na zdj. z 2015 roku / Jakub Kaczmarczyk / PAP



Onet podaje, że o tym, że to Dmowska-Andrzejuk ma zostać ministrem sportu, dowiedział się z dwóch niezależnych źródeł. Sama mistrzyni nie odpowiedziała na telefoniczne i SMS-owe prośby portalu o potwierdzenie tych doniesień.

Jak przypomina Onet, Dmowska-Andrzejuk to była mistrzyni Europy (Lipsk, 2010 r., drużynowo) i świata (Lipsk, 2005 r., indywidualnie) w szermierce. Zdobyła również m.in. srebrny medal mistrzostw świata indywidualnie (Antalya, 2009 r.).

Obecnie funkcję ministra sportu pełni tymczasowo premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej to stanowisko zajmował Witold Bańka, który został szefem Światowej Agencji Antydopingowej.

Toczone są teraz rozmowy z dwoma kandydatami - bardzo zaawansowane. Jak te osoby określą swoje zdanie, a my również się na kogoś zdecydujemy, to wtedy to przedstawimy. (...) Obecnie toczymy rozmowy z dwiema kobietami. Wszystko będzie jasne w ciągu dwóch tygodni - zadeklarował w RMF FM premier Mateusz Morawiecki pytany pod koniec listopada o nowego ministra sportu.