Ostra wymiana listów eurodeputowanych w sprawie procedowanej w Sejmie ustawy zaostrzającej dopuszczalność aborcji. Szefowa europejskich socjaldemokratów S&D Iratxe Garcia-Perez odpowiedziała na list prof. Ryszarda Legutko, lidera europejskich konserwatystów (ECR). List Legutki nazwała "osobistym atakiem".

Uczestnicy wtorkowego kolejkowego "Czarnego Protestu" w Szczecinie - akcjo przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego i kar za edukację seksualną / Marcin Bielecki / PAP

Wcześniej prof. Ryszard Legutko zarzucił szefowej socjaldemokratów albo "brak wiedzy" albo "świadome kłamstwo". Nasza dziennikarka widziała całą tę korespondencję. Chodzi o to, że w swoim wcześniejszym komunikacie S&D sugeruje, że projekt ustawy jest projektem rządowym. Iratxe Garcia-Perez stwierdziła, że wie, że to projekt obywatelski, ale zaznacza, że "jednak świadomą decyzją rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość było umieszczenie jej w porządku obrad tuż przed wyborami prezydenckimi w Polsce i nieprocedowanie jej na wcześniejszym etapie".

Szefowa S&D skrytykowała procedowanie ustawy w dobie pandemii. Polska dyskusja parlamentarna odbywa się w czasie, gdy obywatele - z powodu pandemii koronawirusa - nie mogą się łatwo zorganizować lub zgromadzić publicznie. (...) uważam, że cyniczne i okrutne jest wykorzystywanie obecnej sytuacji kwarantanny - napisała.

Zdaniem szefowej socjalistów proponowany zakaz przerywania ciąży z powodu poważnych lub śmiertelnych anomalii płodu dodatkowo zaostrzyłby "to, co już jest jednym z najbardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących aborcji w UE". Środki te nieuchronnie doprowadzą do wzrostu zagrażających życiu podziemnych aborcji. Nazywa pan to humanitarnym? Ja nazywam to barbarzyństwem - napisała. Ten akapit odnosi się do zdania Legutki, który w swoim liście napisał, że "prawo regulujące aborcję w Polsce jest najbardziej humanitarnym prawem w Europie, w przeciwieństwie do niektórych państw członkowskich UE, w których prawo dotyczące aborcji jest bliskie barbarzyństwu".

Wczoraj posłowie zdecydowali, że obywatelski projekt "Zatrzymaj aborcję" trafi do sejmowej komisji zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny. Ustawa zakłada zniesienie możliwości aborcji ze względu na prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu.