Dwoje wałbrzyszan wpadło na pomysł, jak nielegalnie dorobić sobie do pensji. Przez ostatnie dwa tygodnie 20-latka i 29-latek okradali swojego pracodawcę, podbierając część gotówki z codziennych utargów. Oboje podejrzani zostali zatrzymani i odpowiedzą teraz przed sądem, za co grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5.

