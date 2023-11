Odpowiedź Kazimierza Gródka, Prezesa Zarządu Grupy RMF na artykuł opublikowany w portalu Oko.press zawierający kłamstwa, manipulacje, insynuacje.

W dniu 30 października Oko.press opublikował artykuł będący wynikiem "dziennikarskiego śledztwa" pt. "Radio Muzyka Orlen tajemnicze związki największego polskiego radia ze spółką Obajtka" autorstwa redaktora Boczka. Tekst ten ochoczo podjęły media, przede wszystkim te związane z konkurencyjną stacją radiową.

Tezy artykułu są proste: RMF otrzymuje od Orlenu ponad 20 ml zł rocznie, a żona szefa informacji Marka Balawajdra pracuje w czeskiej spółce Orlenu i w zamian za to "płocki koncern i jego prezes brylują w radio".

Ponieważ w RMF FM od zawsze stawiamy na fakty, pozostawiając wnioski i oceny słuchaczom, podam wyłącznie fakty, które podlegają prostej weryfikacji, pomijając zarzuty i twierdzenia artykułu, których ocena zależy od sympatii, wrażeń i emocji czytelnika.

TEZA PIERWSZA

Oko.press, powołując się na raport medioznawcy prof. Tadeusza Kowalskiego, podaje, że Orlen jest znaczącym reklamodawcą RMF FM, który w 2021 r. [...] zostawił 23 mln zł (dane cennikowe), w 2022 - 21,53 mln zł [...] i dalej podsumowuje "to znacząca część przychodów radia, które w 2022 r. po raz pierwszy przekroczyły 100 mln zł.

FAKTY

RMF FM (analogicznie, jak wszyscy duzi nadawcy telewizyjni i radiowi) nie sprzedaje reklam samodzielnie, robi to wyspecjalizowana spółka matka Grupa RMF.

Aby przedstawić rzetelny i całościowy obraz, podaję pełne dane dot. wydatków wszystkich spółek Orlenu we wszystkich stacjach Grupy RMF (RMF FM, RMF Maxxx, RMF Classic, portal RMF 24 i inne strony www i aplikacje). Wydatki te w roku 2021 odpowiadały łącznie kwocie 3,8 mln zł, a w 2022 r. 3,9 mln i stanowiły w obu tych latach 1,1% przychodów reklamowych Grupy RMF.

Dla porównania wydatki spółek Orlenu w latach poprzedzających rządy PiS i prezesa Obajtka w Orlenie stanowiły w 2013 r. 0,95% przychodów Grupy RMF, a w 2014 r. 1%.

Osoby znające rynek reklamy doskonale wiedzą, że na rynku mediów (szczególnie w radiu) stosowane są rabaty sięgające kilkudziesięciu procent. Dlatego Oko.press i redaktor Boczek zestawili dane cennikowe dot. wydatków Orlenu z jednostkowym sprawozdaniem RMF, aby wywołać wrażenie, że ponad 20% przychodów RMF pochodzi z Grupy Orlen.

W sposób naturalny nasuwa się wniosek, że jeżeli autor artykułu ma dostęp do danych Kantar Media o cennikowych wartościach kampanii PKN Orlen, to oznacza, że ma również dostęp do danych o cennikowych globalnych przychodach Grupy RMF. A te w takim ujęciu nie wynoszą 100 mln, lecz prawie 3 miliardy złotych, co prowadzi do wniosku, że udział zleceń od PKN Orlen jest w nich marginalny.

TEZA DRUGA

Skoro żona szefa informacji M. Balawajdra od listopada 2021 r. zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Skarbu Państwa Rosomak SA, a dodatkowo jest zatrudniona w czeskiej spółce zależnej PKN Orlen, jako dyrektor ds. sponsoringu Orlen Unipetrol Bratysława to "płocki koncern i jego prezes brylują w radio".

FAKTY

Wg informacji posiadanych przez Spółkę Pani Magdalena Balawajder pracowała przez ponad 20 lat w policji. Była przez 14 lat naczelnikiem wydziału prezydialnego w KWP w Krakowie, a zakres jej działań obejmował między innymi współpracę międzynarodową czy przygotowywanie projektów z dofinansowaniem unijnym.

Kiedy RMF ujawnił w 2017 r., że Beata Szydło miała wypadek w Oświęcimiu (nagroda Grand Press 2017 w kategorii news) ówczesny komendant, podejrzewając ją - niesłusznie - o przeciek do radia - "zaproponował" jej przejście do pracy na niższy szczebel w jednej z komend powiatowych, czyli degradację. W międzyczasie odwołano komendanta, a nowy komendant generał Krzysztof Pobuta, mimo nacisków zdecydował o kontynuowaniu współpracy. W marcu 2020 roku z dnia na dzień odwołano generała Krzysztofa Pobutę. Wtedy Magda Balawajder podjęła decyzję o rozstaniu się z policją i przejściem na emeryturę. Uważała, że skoro policja w imię politycznych gier pozbywa się dobrych, doświadczonych i oddanych służbie ludzi, to ona nie chce dalej pracować w takiej instytucji.

Przechodząc na emeryturę, została wybrana na prezesa Stowarzyszenia im. inspektora Marka Woźniczki, gdzie pracuje społecznie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Ukończyła studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i z racji wykształcenia ma kwalifikacje do zasiadania w radach nadzorczych. W listopadzie 2021 została powołana do Rady Nadzorczej Rosomak SA. Ponieważ zna język angielski i słowacki, posiada dyplom MBA, w 2022 r. dostała propozycję pracy na pół etatu w nowo powstałym dziale sponsoringu Orlen Unipetrol Slovakia.

To, że mąż Pani Magdaleny Balawajder jest dziennikarzem i szefem informacji w radiu, nie może ograniczać jej możliwości realizowania się zawodowego. Przyjmując takie założenie, trzeba by uznać, że żadne miejsce pracy nie będzie wolne od podejrzeń, bo o każdej instytucji czy firmie - radio może informować i robić dziennikarskie materiały.

TEZA TRZECIA

Z informacji na stronie Oko.press: "Oko.press to portal prowadzący dziennikarskie śledztwa, sprawdzający fakty. Monitorujący rzeczywistość [...] Przedstawiając wiarygodne, sprawdzone i rzeczowe informacje, odwołując się do danych i naukowych ekspertyz nie uciekamy też od opowiadania o ludziach".

FAKTY

Ocenę postawiam czytelnikom ...

RMF od lat jest liderem rynku radiowego swą pozycję zbudował ciężką pracą, oferując słuchaczom rozrywkę oraz sprawdzone i rzetelne fakty, nie stając po żadnej stronie politycznych sporów.

Kazimierz Gródek

Prezes Zarządu Grupy RMF

/ RMF FM