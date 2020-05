Północna połowa kraju jest w zasięgu zatoki niżu znad północno-zachodnich krańców Rosji. Nad pozostałą część kraju sięga klin wyżu znad Atlantyku. Z zachodu nadal napływa chłodne powietrze polarne morskie - informuje IMGW.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W niedzielę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wschodzie i południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11 do 13 stopni C na północy i do 18 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 70 km/h, zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h.



Prognoza pogody na niedzielę / INTERIA.PL

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie w południowej połowie kraju. Na północy i północnym wschodzie przelotne opady deszczu. Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 5 do 10 stopni Celsjusza, chłodniej w rejonach podgórskich i w Małopolsce: od zera do 4 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 65 km/h, zachodni.



W poniedziałek na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 11-12 stopni na krańcach północnych do 15-17 stopni w centrum kraju oraz 20-21 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognoza pogody / INTERIA.PL

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem



Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydali synoptycy dla północnych powiatów województwa pomorskiego. Chodzi przede wszystkim o okolice Pucka, Wejherowa, Lęborka i Słupska.

W porywach wiatr może tam osiągnąć prędkość nawet 80 km/h.

Według prognoz - silniejszy wiatr dziś po południu pojawi się też na Pomorzu Zachodnim.