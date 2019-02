Na wysokości Gdańska przewrócona ciężarówka całkowicie zablokowała drogę S6. To obwodnica Trójmiasta, a utrudnienia dotyczą trasy w kierunku Łodzi.Jak poinformował rzecznik wojewódzkiej straży pożarnej Łukasz Płusa, w zdarzeniu ucierpiała jedna osoba. To kierowca ciężarówki – został już przewieziony do szpitala. Na miejscu pracuje pięć zastępów strażackich. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.