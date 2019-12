Atak kwasem w Gdyni. 39-latek w niedzielę zaatakował swoją żonę na parkingu, oblał ją żrącą substancją, a następnie uderzył kilka razy młotkiem. Mężczyzna jest przesłuchiwany przez prokuratorów.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na parkingu w Gdyni-Witominie. 39-latek oblał byłą żonę kwasem, wciągnąć do samochodu i kilkukrotnie uderzył młotkiem w głowę. Groził, że ją zabije. Kobieta ledwo uszła z życiem - trafiła do szpitala.

Zajście widzieli przechodnie, którzy jednak bali się pomóc pokrzywdzonej. Napastnik był bardzo agresywny i brutalny. 39-latka obezwładnili dopiero policjanci wezwani przez świadków. W chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy.



W aucie napastnika znaleziono sznur i folię. Dziś śledczy doprowadzili mężczyznę do Prokuratury Rejonowej w Gdyni.



Według wstępnych informacji, powodem ataku mężczyzny miała być zazdrość.