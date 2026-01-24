W ostatnim tygodniu odnotowano ponad 50 tysięcy zarejestrowanych przypadków grypy. To dwa razy więcej niż na początku stycznia. Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski ostrzega, że szczyt zachorowań nadejdzie już w pierwszych tygodniach lutego. Sprawdź, kto może zaszczepić się za darmo.

Przed nami szczyt zachorowań na grypę (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Kiedy spodziewany jest szczyt zachorowań na grypę w Polsce?

Jaki wariant wirusa dominuje w obecnym sezonie grypowym?

Kto może skorzystać z darmowych szczepień przeciwko grypie?

Rekordowa liczba zachorowań

Ostatni tydzień przyniósł ponad 50 tysięcy zarejestrowanych przypadków grypy. To oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu z początkiem stycznia. Zdaniem ekspertów sytuacja ta nie jest zaskoczeniem.

Hospitalizacji od początku sezonu już jest około 3 tysięcy i mamy już około 300 zgonów z powodu grypy. Więc widzimy, że stopniowo narasta ta sytuacja. Spodziewamy się, że ten maksymalny, szczytowy okres fali będzie w pierwszych dwóch tygodniach lutego - prognozuje dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Wariant K grypy dominuje

W tym sezonie uwagę specjalistów przykuwa szczególnie tak zwany wariant K wirusa grypy. To właśnie on odpowiada za większość obecnych przypadków.

Prawie 60 proc. zachorowań w tym sezonie to są już zachorowania właśnie wywołane przez wariant K. To nie jest jakiś super wirus ani super mutant. To jest po prostu nowa odmiana, ale przez to, że jest ona nowa, to nasz układ odporności jest podatny na zachorowanie - wyjaśnia dr Grzesiowski.

Kto może zaszczepić się za darmo?

Lekarze przypominają, że wciąż dostępne są szczepienia przeciwko grypie. Szczepionki w tym sezonie są bezpłatne dla określonych grup. To między innymi kobiety w ciąży, osoby powyżej 65. roku życia, a także dzieci od 7. miesiąca życia.

Szczepienie nie tylko ogranicza ryzyko zachorowania, ale także łagodzi przebieg choroby u tych, którzy mimo wszystko się zarazili.

Eksperci zalecają, by w okresie zwiększonej liczby zachorowań ograniczać kontakt z osobami chorymi, dbać o higienę rąk oraz reagować na pierwsze objawy grypy. Należą do nich między innymi: gorączka, bóle mięśni, głowy, stawów, a także ogólne osłabienie.

Szczyt sezonu grypowego zbliża się wielkimi krokami, dlatego warto zadbać o swoje zdrowie i nie lekceważyć zalecanych środków profilaktycznych.