Trzeba naprawić część nowej autostrady A1 w rejonie Częstochowy. Chodzi o odcinek między węzłami Blachownia i Południe. Ten fragment autostrady został oddany do użytku zaledwie rok temu, na początku sierpnia 2019 roku.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Na około 300-metrowym odcinku pojawiły się nierówności. Wszystko dlatego, że - według specjalistów - do podłoża pod jezdnią musiała się dostać woda.

Teraz na tym odcinku wprowadzono ograniczenie prędkości.

Naprawa ma być wykonana w ramach 10-letniej gwarancji. Firma, która budowała ten odcinek autostrady ma zrobić to na własny koszt.

Wykonawca drogi ma przygotować specjalny plan naprawczy. Po tym, jak zostanie on zaakceptowany mają się rozpocząć prace, które - jeśli pogoda na to pozwoli - powinny potrwać do końca września.

