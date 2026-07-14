Nowe litery na tablicach rejestracyjnych już na polskich drogach. Co się zmienia?

RMF24

Kierowcy w całej Polsce muszą przygotować się na prawdziwą rewolucję. Na ulicach już pojawiają się samochody z zupełnie nowymi oznaczeniami na tablicach rejestracyjnych. Zmiany wprowadzono na razie tylko dla niektórych samochodów, ale docelowo będzie dotyczyć to wszystkich na nowo rejestrujących auta.

Ministerstwo Infrastruktury już od dłuższego czasu zapowiadało zmiany w systemie oznaczania samochodów, ale dopiero teraz kierowcy mogą je zauważyć na własne oczy. Na polskich drogach pojawiły się pierwsze auta z tablicami, które mają zupełnie nowe, nieznane dotąd litery na początku numeru rejestracyjnego. To nie jest kosmetyczna korekta – to początek dużej zmiany, która w najbliższych latach obejmie wszystkich właścicieli pojazdów.

Zmiany na razie dotyczą tzw. tablic krótkich, czyli tych, które montuje się w samochodach z ograniczonym miejscem na tradycyjną „blachę”. Nowe oznaczenia pojawiają się także na tablicach indywidualnych, zamawianych na specjalne życzenie kierowcy. Powód? Kończą się możliwe kombinacje znaków z dotychczasowymi literami.

Kto dostanie nowe tablice jako pierwszy?

Na pierwszy ogień idą kierowcy z największych miast. Warszawa żegna się powoli z literą „W” na rzecz „A”, Poznań z „P” na rzecz „M”, a Gdańsk z „G” – teraz na tablicach pojawi się tam „X”.

Województwa, które otrzymały nowe oznaczenia:

Dolnośląskie: „V” zamiast „D”,

Małopolskie: „J” zamiast „K”,

Mazowieckie: „A” zamiast „W”,

Podkarpackie: „Y” zamiast „R”,

Pomorskie: „X” zamiast „G”,

Śląskie: „I” zamiast „S”,

Wielkopolskie: „M” zamiast „P”.

Ile potrwa wymiana tablic?

Nie trzeba się jednak obawiać natychmiastowej rewolucji. Jak zapewnia Andrzej Drabek z Urzędu Miasta w Warszawie cytowany przez TVN24.pl, przez najbliższe trzy lata wciąż będą wydawane tablice z literą „W”. Dopiero gdy wyczerpią się wszystkie możliwe kombinacje, nowe oznaczenia staną się standardem.

Podobnie sytuacja wygląda w innych miastach. Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku przewiduje, że na stałe nowe tablice pojawią się za około dwa do dwóch i pół roku. To oznacza, że kierowcy mają jeszcze trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego systemu.

Stare tablice zostają – oszczędność i ekologia

Warto przypomnieć, że od ponad czterech lat, kupując samochód z innego regionu, nie trzeba już wymieniać tablic rejestracyjnych. To nie tylko wygoda, ale także oszczędność – kierowcy zostawiają „blachy” po poprzednim właścicielu, co pozwala zaoszczędzić nawet 80 złotych i ograniczyć produkcję niepotrzebnych odpadów.

Jak wynika z danych urzędów, w zależności od miasta, od kilkunastu do nawet 50 procent nowych właścicieli decyduje się zachować stare tablice. To sprawia, że dotychczasowe oznaczenia zużywają się wolniej, a nowe litery pojawiają się stopniowo.

Zmiana liter na tablicach to nie tylko kwestia administracyjna. Wielu kierowców przyznaje, że lokalne oznaczenie na samochodzie ułatwia poruszanie się po mieście i sprawia, że są lepiej postrzegani przez innych mieszkańców.

Warto dodać, że niezależnie od zmian w literach, na nowych tablicach niezmiennie pozostaje symbol Unii Europejskiej.