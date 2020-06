Premier Mateusz Morawiecki - po zakończonej rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą - zwrócił się w Sejmie do posłów z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Do debaty i głosowania ma dojść jeszcze dziś w Sejmie - późnym popołudniem albo wieczorem.

Mateusz Morawiecki / PAP/Radek Pietruszka /

Jak donosi reporter RMF FM, nieoficjalnie mówi się, że ten nieoczekiwany ruch premiera, to próba pokazania jedności obozu Zjednoczonej Prawicy, ale politycy opozycji twierdzą, że w ten sposób szef rządu angażuje się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy i chce też związać opozycji ręce w ewentualnym przypominaniu niedawnych sporów pomiędzy Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim. Co ważne, z taką propozycją zwrócił się do premiera prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim.



Premier do opozycji: Polacy nie potrzebują waszego pieniactwa, awantur

Morawiecki zwrócił się do posłów z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu, przyznając: Prezydent zaproponował, żeby przeciąć festiwal awantur i powiedzieć sprawdzam.

Premier w Sejmie mówił, że Polacy obecnie potrzebują przede wszystkim skuteczności, sprawiedliwości i działań realnie wpływających na rzeczywistość zdrowotną i gospodarczą.

W takich okolicznościach, w jakich jesteśmy, Polacy nie potrzebują waszych awantur, nie potrzebują jałowych dyskusji, które wzbudzacie, nie potrzebują również tematów zastępczych, które przywołujecie po to, żeby przykryć waszą nieudolność. Nie potrzebują też Polacy waszego pieniactwa, nie potrzebują awantur. Polacy potrzebują stabilności i spokoju, potrzebują działania na rzecz dobra Rzeczypospolitej - powiedział premier, zwracając się do opozycji.



Niespełna osiem miesięcy temu Polacy zadecydowali (...), żeby złożyć los Polski na kolejne cztery lata w ręce rządów Zjednoczonej Prawicy. Zadecydowali w wyborach, które były bezprecedensowe - frekwencja 61,7 proc. i najwyższa liczba głosów i procentowo w wyborach parlamentarnych, i również w wartościach bezwzględnych. Ponad 8 mln głosów na rzecz Zjednoczonej Prawicy - podkreślił Mateusz Morawiecki

Po premierze głos ma zabrać prezydent Andrzej Duda.



Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że do Sejmu już wpłynął wniosek o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Wniosek będzie rozpatrywany w czwartek - powiedziała.



Wideo youtube

ARTYKUŁ JEST W TRAKCIE AKTUALIZACJI