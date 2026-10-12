Narzekamy na brak butelkomatów i długie kolejki. Co Polacy myślą o systemie kaucyjnym?

Okazuje się, że stosunek do systemu kaucyjnego jest mocno powiązany z poglądami politycznymi. Największy sceptycyzm wykazują zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość – aż 85 procent z nich negatywnie ocenia nowe rozwiązanie. Po drugiej stronie barykady są sympatycy Koalicji Obywatelskiej, spośród których 67 procent uważa system za wygodny.
Największe bolączki: butelkomaty i kolejki
Przechowywanie pustych opakowań to nie jedyny problem. Ponad jedna trzecia ankietowanych (37 procent) narzeka na awarie i przepełnienie butelkomatów. 28 procent wskazuje na uciążliwość związaną z koniecznością zanoszenia opakowań do punktów zwrotu, a 24 procent – na długie kolejki do automatów.
Co piąty Polak (20 procent) miał problem ze zwrotem opakowań, mimo że były one oznakowane jako kaucyjne. Dla 19 procent badanych kłopotem jest brak butelkomatów w najbliższej okolicy.
Nie wszyscy narzekają
Warto podkreślić, że niemal co piąty ankietowany (18 procent) nie widzi żadnych niedogodności związanych z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego. Problemy takie jak brak naliczania kwoty za zwrócone butelki czy konieczność przedstawienia dowodu zakupu wskazało zaledwie 3 procent badanych.
Polacy chcą zmian, ale nie rewolucji
Mimo licznych niedogodności, aż 39 procent Polaków opowiada się za rozszerzeniem systemu kaucyjnego na kolejne rodzaje opakowań, a 26 procent uważa, że powinien on pozostać w obecnej formie.
Oznacza to, że 65 procent ankietowanych jest za utrzymaniem systemu w obecnej lub rozszerzonej wersji. Z kolei 30 procent badanych chciałoby całkowitej likwidacji systemu.
Aż 72 procent Polaków uważa, że system kaucyjny pomaga ograniczyć ilość odpadów trafiających do środowiska. Przeciwnego zdania jest 22 procent respondentów, a 5 procent nie ma wyrobionej opinii na ten temat.