Narzekamy na brak butelkomatów i długie kolejki. Co Polacy myślą o systemie kaucyjnym?

RMF24

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System kaucyjny, który wszedł w życie w Polsce 1 października 2025 roku, budzi spore emocje. Jak wynika z najnowszego badania CBOS, aż 49 procent Polaków uważa go za niewygodny. Najczęściej wskazywanym problemem jest konieczność przechowywania pustych opakowań w domu – na tę niedogodność zwróciło uwagę aż 44 procent respondentów. Z kolei 47 procent badanych ocenia system pozytywnie.

Okazuje się, że stosunek do systemu kaucyjnego jest mocno powiązany z poglądami politycznymi. Największy sceptycyzm wykazują zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość – aż 85 procent z nich negatywnie ocenia nowe rozwiązanie. Po drugiej stronie barykady są sympatycy Koalicji Obywatelskiej, spośród których 67 procent uważa system za wygodny.

Największe bolączki: butelkomaty i kolejki

Przechowywanie pustych opakowań to nie jedyny problem. Ponad jedna trzecia ankietowanych (37 procent) narzeka na awarie i przepełnienie butelkomatów. 28 procent wskazuje na uciążliwość związaną z koniecznością zanoszenia opakowań do punktów zwrotu, a 24 procent – na długie kolejki do automatów.

Co piąty Polak (20 procent) miał problem ze zwrotem opakowań, mimo że były one oznakowane jako kaucyjne. Dla 19 procent badanych kłopotem jest brak butelkomatów w najbliższej okolicy.

Nie wszyscy narzekają

Warto podkreślić, że niemal co piąty ankietowany (18 procent) nie widzi żadnych niedogodności związanych z funkcjonowaniem systemu kaucyjnego. Problemy takie jak brak naliczania kwoty za zwrócone butelki czy konieczność przedstawienia dowodu zakupu wskazało zaledwie 3 procent badanych.

Polacy chcą zmian, ale nie rewolucji

Mimo licznych niedogodności, aż 39 procent Polaków opowiada się za rozszerzeniem systemu kaucyjnego na kolejne rodzaje opakowań, a 26 procent uważa, że powinien on pozostać w obecnej formie.

Oznacza to, że 65 procent ankietowanych jest za utrzymaniem systemu w obecnej lub rozszerzonej wersji. Z kolei 30 procent badanych chciałoby całkowitej likwidacji systemu.

Aż 72 procent Polaków uważa, że system kaucyjny pomaga ograniczyć ilość odpadów trafiających do środowiska. Przeciwnego zdania jest 22 procent respondentów, a 5 procent nie ma wyrobionej opinii na ten temat.