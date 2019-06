Zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 22-latek z dolnośląskiej gminy Syców zatrzymany wczoraj przez policjantów z Oleśnicy.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Mężczyzna celowo przejechał psa leżącego na ulicy. Nagrał to, a film wrzucił do sieci.

Na policję zgłaszają się teraz kolejni świadkowie okrutnych zachowań 20-latka wobec zwierząt.

Przejechał psa, a film wrzucił do internetu

Na kilkudziesięciosekundowym nagraniu widać, jak kierowca białego samochodu dojeżdża do leżącego na jezdni psa. Zatrzymuje się przed nim i mówi: "Podnoś się, podnoś się". Zwierzę nie reaguje, wygląda na to, że już wcześniej zostało potrącone przez samochód.

Następnie kierowca najeżdża kołami samochodu na psa i zatrzymuje się na nim - zwierzę wciąż żyje.

Co ci k****? Co ci? Jak chodzić nie umiesz to masz teraz k*** na łeb - mówi kierowca.

Kilka sekund później odjeżdża. Zwierzę nie przeżyło.

Po kilkugodzinnych poszukiwaniach policja zatrzymała prawdopodobnego sprawcę w jego domu. To 20-letni Rafał B., z Nowego Dworu niedaleko Sycowa.