Nabroiłeś? Zobacz, jaka grzywna ci grozi. Szykują się wielkie zmiany

RMF24

Do konsultacji trafił projekt zmian Kodeksu karnego. Przewiduje on m.in. dziesięciokrotne podniesienie kwot, w jakich można orzec stawki grzywny. Granice te nie były zmieniane od początku obowiązywania kodeksu, a siła nabywcza pieniądza uległa istotnej zmianie - podkreśla Ministerstwo Sprawiedliwości.

Grzywna - jak ustala się stawkę dzienną?

Krótki projekt został zamieszczony w ostatnich dniach na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zmiana ma dotyczyć jednego przepisu Kk odnoszącego się do grzywien, który obecnie stanowi, że „ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł, ani też przekraczać 2000 zł”.

Zgodnie bowiem z przepisami karnymi „grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki”. W zależności od rodzaju przestępstwa i okoliczności sprawy, jeżeli „ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540”.

Oznacza to, że według obecnych przepisów, co do zasady, najniższa grzywna może wynieść 100 zł, zaś najwyższa przekroczyć 1 mln zł. Ewentualnie może wzrosnąć w przypadkach np. kary łącznej.

Stawki dzienne mogą znacząco wzrosnąć

Jak zauważa Ministerstwo Sprawiedliwości, obecnie w przypadku najniższych grzywien „taki wymiar kary można uznać za adekwatny i akceptowalny w przypadku odpowiedzialności za wykroczenia, ale nie za przestępstwa”.

Według projektu zmieniany przepis miałby więc uzyskać brzmienie, że „stawka dzienna nie może być niższa od 100 złotych, ani też przekraczać 20 000 złotych”.

„Skoro blisko 30 lat temu, przy istotnie wyższej sile nabywczej pieniądza, ustawodawca uznawał za dopuszczalne orzekanie stawki dziennej na poziomie 2000 zł, należy – przy zachowaniu konsekwencji aksjologicznej – przyjąć, że obecnie możliwe, a tym samym potencjalnie sprawiedliwe, jest orzekanie stawki na poziomie odpowiednio wyższym, sięgającym 20 000 zł” - uzasadnia resort.

Wielomilionowa kara?

Wprowadzenie zmiany - co do zasady - oznaczałoby, że minimalna wysokość grzywny wynosiłaby 1 tys. zł, a najwyższa mogłaby sięgnąć 10 mln 800 tys. zł.

„Projektowana regulacja nie ingeruje w zasady wymiaru kary ani w sposób oceny stopnia winy, lecz dotyczy wyłącznie podniesienia minimalnej wysokości stawki dziennej, co jest konsekwencją zmian o charakterze ekonomicznym” - podkreśla MS.

Uwagi i opinie do projektu - jak wynika z pism zamieszczonych na stronie RCL - można zgłaszać w ciągu najbliższych trzech tygodni, do drugiej połowy lipca.