​Olsztyńscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w niedzielę podczas polowania. 75-letni myśliwy został postrzelony w przedramię i brzuch.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło na terenie kompleksu leśnego w gminie Olsztynek (województwo warmińsko-mazurskie). W trakcie polowania jeden z myśliwych został postrzelony bronią myśliwską w przedramię i brzuch. Uczestnicy polowania natychmiast wezwali pomoc do postrzelonego mężczyzny. 75-latek został przetransportowany do olsztyńskiego szpitala śmigłowcem LPR.

Na miejscu pojawiła się również grupa dochodzeniowo-śledcza policji i technik kryminalistyki, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

O zdarzeniu został powiadomiony prokurator, który nadzorował oględziny miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze po przybyciu zabezpieczyli broń, z której został postrzelony myśliwy, przesłuchali również kilku innych uczestników polowania.

Z ustaleń policji wynika, że 69-letni mężczyzna, który postrzelił 75-latka, w chwili zdarzenia był trzeźwy.