Kolejna mroźna noc na północy kraju. Temperatura tej nocy może spaść tam do nawet -18 st. C. Na Pomorzu i w woj. kujawsko-pomorskim będzie z kolei intensywnie padać śnieg. Tej nocy uważać muszą też kierowcy. Niemal w całym kraju - z wyjątkiem kilku województw na zachodzie Polski - będzie ślisko.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Najbliższej nocy silnego mrozu mogą się już spodziewać tylko mieszkańcy woj. podlaskiego oraz wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. Tam temperatura może spaść aż do -18 st. C. Będzie też wiać. Z prognoz IMGW wynika, że wystąpi również wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Intensywne opady śniegu

Tej nocy będzie intensywnie padać śnieg, ale tylko na Pomorzu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Lokalnie może spaść nawet 20 cm śniegu. Będzie również ślisko. Kierowcy muszą szczególnie uważać w noc z wtorku na sobotę w niemal całym kraju. Wyjątkiem będzie Wielkopolska, Dolny Śląsk oraz zachód woj. zachodniopomorskiego. IMGW prognozuje tam słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki, które będą powodowały gołoledź.



W środę w ciągu dnia będzie już cieplej niż ostatnich dniach.

Front, który przynosi nam ciepłe powietrze przemieści się na wschód i w zasadzie cały kraj znajdzie się w cieplejszej masie powietrza. Ujemna temperatura maksymalna jedynie na północnym-wschodzie. Tam, w Suwałkach temperatura może wynieść ok. -1 st. Na pozostałym obszarze kraju 0 st. i powyżej 0 st. Najcieplej na zachodzie kraju - nawet do 5 st. - powiedział synoptyk IMGW Kamil Walczak.