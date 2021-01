Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w sprawie zabójstwa 23-letniego Dawida P. Rannego mężczyznę znaleziono z soboty na niedzielę na klatce schodowej bloku na krakowskich Azorach.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Zarzuty w sprawie usłyszeli 24-letni Bogusław H. i 26-letni Marcin P. Zarzuty dotyczą udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania obrażeń ciała, które skutkowały śmiercią 23-latka.

Bogusław H. nie przyznał się do winy, Marcin P. przyznał się do udziału w pobiciu.



Podejrzanym grozi kara nie mniejsza niż osiem lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego więzienia.



Prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy wnioski o zastosowanie wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.



Ofiara leżała na klatce schodowej

W poniedziałek policja otrzymała zgłoszenie, że na klatce schodowej jednego z bloków na Azorach leży ranny mężczyzna. 23-letni Dawid P. miał rany kłute ciała, mimo pomocy udzielanej przez zespół pogotowia mężczyzna zmarł. Na miejscu przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i zwłok. Dowody zabezpieczono, zwłoki przekazano na sekcję do Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum UJ.



Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w nocy z soboty na niedzielę w bloku, w którym znaleziono rannego Dawida P., była impreza. W pewnym momencie dwóch mężczyzn pobiło Dawida P. 23-latkowi nożem zadano dwa ciosy w okolice prawej i lewej łopatki, a obrażenia te skutkowały intensywnym krwawieniem do jamy opłucnej, a następnie zgonem.



Śledztwo pod kątem zabójstwa prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków Prądnik Biały.