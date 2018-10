Punktualnie o 9.30 czasu miejscowego premier Mateusz Morawiecki uderzeniem w dzwon otworzył czwartkową sesję na giełdzie w Nowym Jorku. Odwiedziny siedziby New York Stock Exchange (NYSE) są pierwszym punktem jednodniowej wizyty szefa rządu w Nowym Jorku.

Mateusz Morawiecki / Grzegorz Michałowski / PAP

Tradycja otwierania i zamykania sesji giełdowej uderzeniem w znajdujący się na balkonie nad parkietem dzwon sięga końca XIX wieku. Przeważnie dokonują tego szefowie różnych firm, ale czasami zapraszani są też przywódcy państw, artyści, sportowcy, celebryci, a nawet postaci fikcyjne.

Pierwszym polskim politykiem, który uderzeniem w dzwon otworzył sesję giełdową w Nowym Jorku, był w we wrześniu 2009 roku ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński. W 2011 r. to samo zrobił Bronisław Komorowski, a we wrześniu 2016 roku sesję zamknął obecny prezydent Andrzej Duda. Spośród premierów, przed Morawieckim nowojorską giełdę otwierała tylko Beata Szydło.