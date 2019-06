​Pomoc rodzinom, m.in. w ramach programu Rodzina 500+, to nasz podstawowy cel, to racja bytu i racja stanu państwa polskiego - powiedział premier Mateusz Morawiecki w miejscowości Mrocza w województwie kujawsko-pomorskim.

Mateusz Morawiecki / Maciej Kulczyński / PAP

Pierwszą myśl chcę przekazać prostą: mamy wprawdzie ten znaczek - symbol 500+, ale nie zapominajmy o pełnej nazwie całego tego programu. Program nazywa się Rodzina 500+ - to jest dla rodzin, program, który ma budować polskie rodziny. Państwo polskie ma stać przede wszystkim do polskich rodzin otwarte, (ma być) przyjazne i pomagać im. To jest nasz podstawowy cel. To jest racja bytu i racja stanu państwa polskiego - powiedział Morawiecki.

Dla rządu polskiego ten program jest najważniejszym programem w naszej polityce społecznej, naszej polityce gospodarczej - podkreślał premier.

Jak dodał, rząd stara się łączyć gospodarkę i społeczeństwo, gdyż - jak wskazał - to nie są dwa rozbieżne byty, dwa różne wymiary naszego życia. Gospodarka jest po to, aby społeczeństwo się jak najlepiej rozwijało. Nie chcemy Polski wyludnionej, smutnej, biednej, niemogącej związać końca z końcem, od 1-go do 1-go - mówił.

Chcemy żeby polskie rodziny, niezależnie od tego, kto ma jakie poglądy, światopoglądy, żeby Polska po prostu rozwijała się ludnościowo i co do zasobności - dodał szef rządu.