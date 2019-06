Przez 5 lat 38-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego molestował małoletnią córkę swojej znajomej, znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Do Sądu Rejonowego w Kaliszu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie.

Dramat dziewczynki miał trwać 5 lat / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

38-latek wykorzystywał małoletnią córkę swojej znajomej w latach 2009-2014.

Sprawa ujrzała światło dzienne, kiedy skrzywdzona dziewczynka o swoim problemie opowiedziała koleżance ze szkoły. Ta przekazała informacje swojej matce, która sprawę zgłosiła dyrekcji placówki.



O sprawie natychmiast zawiadomiono policję.



Mężczyzna w styczniu trafił do aresztu. Akt oskarżenia sporządzono dopiero teraz, ponieważ konieczne było, poza zeznaniami pokrzywdzonej, świadków i oskarżonego, uzyskanie opinii biegłych psychologów, seksuologów i psychiatrów.



Kiedy był pijany, wulgarnie wyzywał pokrzywdzoną, bił ją po całym ciele pięściami i kijem - mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.



38-latek złożył wyjaśnienia. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 12 lat więzienia.



Prokurator nie chce ujawniać więcej szczegółów sprawy, by "uniknąć wtórnej wiktymizacji, czyli kolejnego skrzywdzenia dziewczyny ze względu na rozpoznanie jej w środowisku".