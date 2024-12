Dopiero w drugiej połowie przyszłego roku powstaną nowe centra zdrowia psychicznego - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Obecnie w Polsce funkcjonuje 117 takich placówek. Plan zakłada, że centra będą działać w każdym z 314 powiatów. O 11 w Ministerstwie Zdrowia zaplanowane jest pierwsze posiedzenie nowego zespołu, który ma wypracować strategię dla centrów zdrowia psychicznego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowe lecznice powstaną dopiero za ponad pół roku, bo centra do końca czerwca działają w ramach pilotażu. Minister zdrowia Izabela Leszczyna tłumaczy, że dopiero potem formalnie możliwe będą zmiany.

Możemy mówić o kolejnych naborach od połowy przyszłego roku. Wypracujmy dobrą strategię ich funkcjonowania i dobre finansowanie - zaznacza szefowa resortu zdrowia w rozmowie z reporterem RMF FM.

Właśnie wypracowaniem pomysłów i mechanizmów związanych z rozwojem tych placówek zająć ma się dziś nowy zespół. Jego skład już wywołał wątpliwości. O tym mówił w rozmowie z RMF FM psychiatra, były minister zdrowia doktor Marek Balicki.

W zespole są lekarze i urzędnicy, a nie ma przedstawicieli organizacji pacjenckich, nie ma przedstawicieli rodzin - zaznaczał.

Izabela Leszczyna odpowiada, że to przedstawiciele centrów zaproponowali taki, a nie inny skład. Nie rozumiem pana profesora Balickiego. Mógł zaproponować, by w zespole zasiadali przedstawiciele pacjentów i rodzin. To przedstawiciele środowiskowych centrów zdrowia psychicznego wskazywali propozycje członków zespołu, ja jestem otwarta - mówi minister zdrowia.

Przedstawiciele nowego zespołu przyznają, że przed nimi dużo pracy. Centra zdrowia psychicznego to ważne placówki, w których wsparcie można dostać w ciągu maksymalnie 72 godzin. Obecnie łatwy dostęp do centrów ma - według danych resortu zdrowia - około 52 procent naszej populacji.