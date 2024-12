Od kwietnia 2025 roku PLL LOT zaczną bezpośrednio latać na trasie z Warszawy do Reykjaviku - poinformował w środę przewoźnik. Latem rejsy będą wykonywane cztery razy w tygodniu, a w sezonie zimowym - trzy. Czas lotu to ok. 4 godziny.

/ Michal Zebrowski / East News Jak poinformował przewoźnik, pierwszy rejs inauguracyjny na międzynarodowe lotnisko Reykjavik-Keflavik (KEF) zaplanowano na 12 kwietnia 2025 roku. Loty będą się odbywać cztery razy w tygodniu w okresie letnim, a w trakcie sezonu zimowego - trzy razy w tygodniu. Rejsy do Islandii potrwają 4 godziny i 20 minut, a z powrotem - 4 godziny. "W sezonie zimowym przeloty potrwają odpowiednio 15 oraz 5 minut dłużej" - podano. LOT podkreśla, że Islandia znana jest jako kraina lodu i ognia - z unikalnym krajobrazem, dziką przyrodą i niezwykłą historią. Zobacz również: To ten kraj jest najbardziej relaksującym kierunkiem podróży w Europie Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 roku. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia dalekiego zasięgu obsługiwane są Boeingami 787 Dreamliner. Przewoźnik obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic, m.in. Londynu i Paryża. Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.